Hace algunos días, una joven compartió un vídeo a través de sus redes sociales, en el que mostró el momento exacto en el que un sacerdote accedió a bautizar a su muñeco Labubu en una iglesia católica local.

En la grabación se puede observar a una mujer sosteniendo el pequeño juguete cerca de una pila de agua bendita, mientras el religioso tomaba un poco del líquido con sus manos para bendecir el objeto.

Unos segundos después, el párroco colocó una de sus manos sobre el muñeco y dijo: “Yo lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”. Posteriormente, aplicó sustancia sagrada.

PUBLICIDAD

En el clip también se alcanza a escuchar al sacerdote explicando que, como parte del ritual religioso, es necesario poner un poco más de agua bendita en la cabeza del juguete para dar por finalizada la oración.

“Bautizando a mi Labubu para no tener pesadillas durmiendo”, expresó la usuaria en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, la escena difundida en las plataformas digitales rápidamente generó revuelo entre la comunidad.

Pese a que muchos internautas calificaron la acción del párroco como una falta de respeto grave para la Iglesia católica y sus ceremonias representativas. Otros consideraron que es una forma de integrar a los jóvenes en ciertas celebraciones.

Algunas personas encontraron absurdo el momento

La opinión de los usuarios que difundieron el vídeo en plataformas como X (antes Twitter), Instagram y TikTok, estuvo dividida entre aquellos que rechazaron las acciones del religioso y quienes vieron el vídeo como una broma inocente.

“Prueba de que en nuestra época incluso los demonios imaginarios pueden ser santificados”, comentó un internauta en redes sociales, haciendo referencia a que el sacerdote hace que las cosas absurdas parezcan normales.

Por su parte, otras personas señalaron que el bautizo del Labubu solo fue una situación malinterpretada por los devotos que no consideran importante las peticiones de los demás por inusuales que parezcan.

Si bien la publicación sigue dando de qué hablar en las plataformas digitales, hasta el momento se desconocen los detalles y la razón que motivó al sacerdote a llevar a cabo el sacramento con el muñeco.