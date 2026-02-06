Alberto Ravagnani, sacerdote italiano y creador de contenido, comunicó recientemente que tomó la decisión de dejar el ministerio sacerdotal.

El anuncio se produjo después de varios meses de debate público en torno a su actividad digital, centrada en videos de entrenamiento físico y en colaboraciones con marcas de suplementos deportivos.

La decisión la dio a conocer a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde explicó que los motivos de su determinación fueron "muchos y complejos". También indicó que, aunque no tiene claridad sobre el rumbo que tomará su vida a partir de ahora, afronta esta etapa con calma y convicción.

Asimismo, durante el video, expresó que continuará con su misión personal y que seguirá su vocación desde otro lugar, ya que señaló que no portará el collar clerical ni celebrará la misa, pero afirmó que mantendrá su compromiso con las personas y con las acciones que considera parte de su camino. Además, manifestó que este cambio le permite vivir su proceso con mayor libertad y coherencia con su situación actual.

Tras el anuncio público, la Arquidiócesis de Milán emitió un comunicado oficial. El documento, firmado por el vicario general Franco Agnesi, informó que el vínculo ministerial entre Ravagnani y la diócesis había concluido formalmente.

¿Quién es Alberto Ravagnani?

Alberto Ravagnani nació en 1993 en Monza, Italia. Su nombre comenzó a circular con mayor fuerza durante la pandemia de Covid-19, cuando incrementó su actividad en plataformas como YouTube y TikTok. A través de estos canales, buscó establecer un diálogo con jóvenes que no participaban de manera habitual en espacios religiosos.

En distintos videos relató experiencias de sus primeros años como sacerdote. Contó que en 2019, cuando comenzó su labor pastoral en Busto Arsizio, encontró poca presencia juvenil en la parroquia. Según explicó, al observar que muchos jóvenes se reunían en parques solo para “fumar marihuana”, decidió acercarse a las redes sociales para entablar conversación y compartir su mensaje con ellos, asumiendo los riesgos que esa elección implicaba.

Sin embargo, con el paso del tiempo, su contenido fue incorporando otros temas. Ravagnani empezó a publicar videos relacionados con el entrenamiento físico, la preparación deportiva y el cuidado del cuerpo. En algunos clips mostraba rutinas de gimnasio y procesos personales de entrenamiento, acompañados de reflexiones sobre disciplina y constancia.

Algunos de éstos llevaron títulos vinculados a competencias deportivas o a la presencia de un sacerdote en el gimnasio. Esta etapa marcó un cambio en su perfil digital y amplió su audiencia más allá del ámbito religioso. Como resultado, comenzó a recibir etiquetas enredes socialesque lo identificaban por su doble faceta comosacerdoteycreador de contenido fitness, lo que abrió un debate sobre los límites entre la vida sacerdotal, la exposición en redesy las colaboraciones comerciales, contexto en el que se produjo finalmente su decisión de abandonar el ministerio.