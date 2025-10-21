Un técnico de celulares se volvió viral en TikTok tras descubrir una nota inesperada dentro de un teléfono que le llevaron para reparar. El hecho fue compartido por el usuario @sadam299, quien no imaginó la repercusión que tendría su publicación.

El técnico relató que una clienta acudió a su local para pedirle que le arreglara la pantalla al celular de su marido, quien la había “partido en mil pedazos”. Sin sospechar el trasfondo de la historia, el hombre aceptó el trabajo y le explicó que primero debía hacer una revisión para calcular el costo total.

Al retirar la carcasa del dispositivo, se topó con una sorpresa: el dinero y la nota escrita por el esposo de la clienta. El mensaje, acompañado de 200 dólares, decía textualmente: “Por favor, no repares mi celular. Mi esposa me va a matar. Guarda los 200 dólares para ti”.

Sorprendido, el técnico decidió compartir la anécdota en TikTok con la frase: “Amo cuando los clientes engañan a sus novias”.

Reacciones en redes sociales

El vídeo rápidamente se volvió viral en la plataforma, acumulando miles de reproducciones y comentarios. Muchos usuarios debatieron sobre cuál debía ser la actitud correcta del técnico ante la situación.

Algunos de los mensajes más destacados fueron: “Quédate con el dinero, pero arréglalo solo para ver por qué entró en pánico. Trae a todos los tramposos hacia él y hazlo rico”; “Hermano, su vida está básicamente en tus manos”; y “No arreglen ese teléfono. Se merecen lo que les espera”.

El caso generó humor y controversia entre los internautas, quienes discutieron sobre la ética profesional del técnico y las implicaciones personales del hallazgo.

Una historia que se volvió viral

Aunque @sadam299 no aclaró si finalmente reparó o no el dispositivo, su publicación se propagó rápidamente en TikTok y otras redes sociales.

La historia llamó la atención por su mezcla de humor, tensión y moralidad, reflejando cómo situaciones cotidianas pueden convertirse en virales y provocar amplias discusiones en internet.