A medida que se acerca el final de 2025, una tendencia viral en TikTok está ayudando a las personas a alcanzar sus objetivos de bienestar: “El gran encierro” anima a los participantes a terminar el año con fuerza al enfocarse completamente en sus metas de vida desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre.

Muchas personas se centran en hacer ejercicio o en comer de manera más saludable. Pero la tendencia también puede ayudarle a alcanzar sus metas financieras .

No hay reglas establecidas para “El gran encierro” (“The Great Lock In”, en inglés). La frase “encierro” es popular en redes sociales y significa enfocarse intensamente en una tarea.

“Algo que me gusta de esta tendencia en particular es que es como la hermana menor de los propósitos de Año Nuevo”, dice Lindsay Bryan-Podvin, terapeuta financiera y fundadora de Mind Money Balance, un podcast y blog de bienestar financiero.

Para Julissa Mercedes, de 28 años, uno de sus objetivos de “encierro” es desarrollar un fondo de 2,500 dólares para emergencias.

“Tener algo de dinero líquido me hará sentir un poco más segura”, señaló Mercedes, residente de San Diego que trabaja en finanzas. Además de desarrollar un fondo para emergencias, Mercedes tiene otros tres objetivos: hacer un nuevo amigo, crear una rutina matutina y elegir un nuevo pasatiempo.

“El gran encierro” está destinado a ayudar a las personas a lograr los propósitos de Año Nuevo que podrían haberse quedado en el camino. Si comenzó el año planeando reducir deudas al recortar gastos innecesarios y aún no lo ha hecho, este reto podría ayudarle a alcanzar ese objetivo.

“Creo que eso es atractivo para muchas personas que están cansadas de sentirse estancadas y como si no hubieran podido avanzar nada”, señaló Ben Markley, educador en finanzas personales y presentador de Sketchy Advice by YNAB, una aplicación de presupuestos.

Si usted participa en “El gran encierro”, o incluso si no participó, aquí hay algunas recomendaciones de expertos para que sus objetivos financieros se mantengan:

Revise sus finanzas

Para desarrollar un objetivo que le beneficie, es esencial revisar sus finanzas, enfatizó Bryan-Podvin. Sugirió que revise su cuenta bancaria y dedique un tiempo a averiguar cuánto gana cada mes, así como en qué lo gasta.

Si hizo un propósito de Año Nuevo relacionado con las finanzas, esta podría ser una buena oportunidad para verificar sus avances y ver si necesita reevaluar su enfoque.

Establezca metas alcanzables

Al participar en un reto, es mejor establecer metas alcanzables, apuntó Markley. A veces, los retos en línea inspiran a las personas a hacer cambios significativos, pero también pueden llevarlas a crear metas inalcanzables.

“Muchas personas no pueden mantener eso en absoluto, así que se rinden”, observó. “O lo mantienen, pero luego vuelven a su vida normal después del reto, y en esencia sus hábitos de gasto no han cambiado”.

Establecer una meta que sea realista en relación con su presupuesto y estilo de vida es la mejor manera de asegurarse de que puede lograrla al final del reto. Bryan-Podvin recomienda ver “El gran encierro” como una carrera de 5 kilómetros en lugar de un maratón.

Enfóquese en desarrollar hábitos

Para seguir logrando sus objetivos financieros en 2026, Markley recomienda enfocar algunas de sus metas del “encierro” en el desarrollo de nuevos hábitos o habilidades.

Por ejemplo, si su objetivo es dejar de gastar en comida para llevar, enfóquese en desarrollar un hábito relacionado con cocinar.

“Encuentre comidas fáciles que usted podría cocinar en casa con su nivel de habilidad, de forma que cuando quiera salir a comer, tenga eso de respaldo”, señaló Markley.

Una excelente manera de ayudar a crear un hábito es usar una herramienta de seguimiento de hábitos. Puede ser tan simple como establecer recordatorios en su teléfono o descargar una aplicación que le envíe notificaciones con regularidad, expresó Bryan-Podvin.

Forme parte de una comunidad y asuma rendición de cuentas

Las redes sociales pueden ser un buen lugar para encontrar apoyo comunitario con el fin de lograr sus objetivos, ya sea uniéndose a un grupo de Facebook, comentando en los videos de los creadores o publicando su propio contenido.

Al comenzar el reto “El gran encierro” en septiembre, Mercedes también decidió documentar su experiencia en TikTok. El compartir su recorrido con sus seguidores ayuda con la rendición de cuentas, indicó.

“Ver que la gente sigue viendo y siguiendo mi contenido me hace sentir que también forman parte del recorrido”, expresó Mercedes.

Reflexione sobre su relación con el dinero

A medida que usa la tendencia “El gran encierro” para lograr sus metas financieras, tómese un momento para reflexionar sobre su relación en general con el dinero.

“Dele a cada dólar un trabajo específico para que no ande usted en piloto automático cuando gaste, sino que sea intencional con su dinero y se asegure de que se destine a las cosas que necesita y las cosas que le importan”, apuntó Markley.

El sentarse con regularidad —ya sea solo o con su pareja— y revisar sus hábitos de gasto puede ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo.

No hay problema si no es para usted

Si usted probó este reto y descubrió que no le funciona, no hay problema, señaló Markley.

“Puede hallar algo más que le funcione, y no es un reflejo de su carácter si no logra hacer ‘El gran encierro’”, agregó.

Si bien los retos en redes sociales pueden ayudar a inspirar a las personas a alcanzar sus objetivos, no vale la pena agregar estrés innecesario a su vida debido a un reto. No todas las tendencias funcionan para todos, y hay muchas otras formas en las que puede lograr sus metas financieras, manifestó Markley.