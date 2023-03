( The Associated Press )

Una mujer que vende dulces en la calle conmovió a usuarios de TikTok con su historia. Y es que viajó desde Venezuela a Ecuador junto con su hija para conocer al hombre del que se enamoró y con el que estableció una relación.

En la plataforma TikTok abundan historias de parejas que se conocen a través de redes sociales. Muchas de ellas consiguen encontrarse y permanecer juntas por mucho tiempo, pero no todas tienen un final feliz.

Así le sucedió a Fabiana Urbina, una mujer que lo dejó todo por su expareja y terminó vendiendo dulces en la calle, sin familia y en un país desconocido.

¿Qué ocurrió con Fabiana Urbina y su novio?

El usuario @kevinsevilla fue el responsable de difundir la historia de la venezolana mediante TikTok. De acuerdo con lo relatado, el joven influencer se encontró a Fabiana mientras vendía golosinas con su hija y conversaron sobre la situación de la mujer.

“Yo conocí a un muchacho por las redes sociales, en Facebook. Siempre hablábamos y todo”, explicó la vendedora. Seguido, añadió que ella y su expareja acordaron conocerse por primera vez, por lo que él le pagó el pasaje.

La mujer venezolana añadió que ambos habían decidido que ella se fuera a vivir a Ecuador junto con su hija. Por lo que, sin pensarlo dos veces, dejó atrás a su familia, su país y sus sueños para estar junto a su novio virtual.

Al momento de llegar, el hombre la recibió en la terminal. No obstante, le rompió el corazón a la venezolana porque le confesó que ya no le gustaba. “Después que él vio mis fotos y toda la cosa, cuando me vio en persona me dijo que no”, relató Fabiana.

De acuerdo con lo explicado, el muchacho ya no quiso tener ninguna relación sentimental con ella, pues no le encontró parecido a como se mostraba en sus fotografías de redes sociales.

“Me dijo que no era la persona que había visto por fotos. No le gusté absolutamente en nada y después me botó”, dijo Fabiana haciendo referencia a que el hombre la cortó al mismo momento de conocerla.

Por otra parte, la mujer señaló que, luego de separarse de su novio, se quedó en la calle, así que decidió vender dulces para conseguir dinero y sobrevivir con su hija.

Recibió la ayuda de internautas

Con la difusión de la historia, decenas de usuarios le preguntaron a Kevin Nasevilla cómo podían comunicarse con ella. Sin embargo, al viralizar el video el presunto novio de Fabiana se comunicó con el tiktoker y le pidió borrarlo.

Ante la petición, el joven influencer se negó y días después publicó un clip donde se ve a la mujer venezolana recibiendo un regalo en efectivo y hasta un cambio de “look”.