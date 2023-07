Los niños cada vez más se convierten en los protagonistas de las redes sociales, pues desde hace unos años los padres deciden grabar a sus hijos en todos los ámbitos posibles, ya sean hablando, corriendo o jugando. En este caso se dio a conocer cómo una niña dejaría expuesta a su madre, ya que le reveló a su papá que tenía un novio secreto.

Todo comenzó el pasado 30 de junio cuando se compartió un video en TikTok publicado en la cuenta @kaiser9278, donde se mostró a una niña y a su padre jugar el reto viral llamado ‘Qué se siente’, el cual consiste en que los participantes dicen “verdades” que pueden resultar dolorosas para la otra persona. Ambos estaban felices grabando y para dar pie al reto, el hombre comenzó con sus palabras hirientes: “¿Qué se siente que tu papá no te deja tener novio porque se enoja?”, la niña al escuchar esto respondió al instante. “¿Qué se siente que tu tóxica ande con otro hombre?”. Desde ese momento el padre de la niña se mostró confundido porque el comentario le llegó de la nada y no se lo esperaba. Por ello le pidió a su hija que le explicara por qué aseguraba que su madre le era infiel.

“Es que una vez mi mami me puso una canción con mi abuelita Ofe y dijo que el ‘de acá’ era su novio”, es decir, el que estaba a su lado supuestamente. Obviamente, al escuchar esto, la mujer reaccionó negando todo, explicando que “el novio” era un integrante de una banda de música que apareció en la televisión. No obstante, su pareja no le creería nada por lo nerviosa que estaba.

El enojo de la mujer fue tal que incluso regañó a la niña y a su esposo por meterla en el juego, ya que ella no quería. Sin importar cómo se encontraban las dos personas, la niña siguió diciendo que todo era cierto.

Para confirmarlo, el padre le preguntó si su mamá había salido a la calle en alguna ocasión. Y de acuerdo a sus palabras, su mamá le pide constantemente que cuide a su pequeño hermano. Al final su mamá llamó mentirosa a su hija y todos culminó con la finalización del video dejándole a los internautas la duda de cómo terminó todo esto.