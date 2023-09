Creo que desde que se inauguró la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública muchos ciudadanos han estado en contra y otros a favor de que el gobierno tenga su propio canal o canales y sus radioemisoras.

Esta semana, al anunciar un nuevo programa muy divertido y de competencia entre jóvenes hablamos con Eric Delgado. El estudio de noticias se llenó de gente joven deseosa de triunfar.

“Desde que llegó la Junta (de Supervisión Fiscal) son ellos los que prácticamente deciden qué se hace, qué hay y qué no hay en los canales 6 y 3, y por supuesto las dos radioemisoras”, aseveró Eric, a quien se le ha puesto el cabello blanco de tantas batallas que ha dado.

PUBLICIDAD

Éste asegura que el problema es que no todo el mundo entiende la función de los canales y la radio.

“La Junta me dice cuál es el tope de ganancias y no me puedo pasar de eso. Es un tope de ganancias creado por ellos. Los mayores clientes nuestros son el Departamento de Educación, Lotería de Puerto Rico y el Departamento de la Familia, entre otros”, expuso.

Lamentablemente, los clientes privados nunca han visto en dichos medios de comunicación una alternativa para pautar y lo que vemos de anuncios comerciales es casi nada. Y ahora con las redes toda la venta de anuncios para televisión es cuesta arriba.

“Cuando la pandemia, el canal orientaba constantemente al público, los paneles de orientación sobre salud a los televidentes fueron muy efectivos. Además de poder llevar educación a los estudiantes fue un gran resuelve para muchos. Pero eso pasó y la gente se olvida”, lamentó Eric, quien consiguió devolver al canal la programación de PBS cuando se había perdido.

Aunque la Junta quería vender las emisoras, la realidad es que la licencia para operar es de empresa educativa y no es tan fácil ni vender y mucho menos cambiar. Así que eso no es alternativa.

Sobre las radioemisoras comentó que tiene todas las licencias de difusión al día y que por ello pueden incluir en su programación música, lo que otras jamás tocarán por el costo que esto significa.

Rumor de pasillo

Dicen que Manny Manuel y Victoria Sanabria están cuadrando para grabar una canción de Navidad o, por lo menos, eso es lo que rumora por los pasillos de un canal. Esto sería antes del concierto que tendría con Joseph Fonseca. O sea, el mano a mano entre Manny y Joseph, los dos salidos de Los Sabrosos del Merengue. Ya veremos si Manny llega a las grabaciones, a los ensayos y a todo lo que necesite hacer, porque Joseph es muy profesional para lo suyo. Ojala y Manny… tranquilo.

PUBLICIDAD

Hablando de sabor...

Aunque ya no se puede decir el nombre Sabrosos, los originales del grupo que no se puede mencionar llenaron las fiestas de Santa Isabel con su música. Junny Ramos sigue reviviendo a Los Sabrosos -o como se llamen- uniendo a los integrantes originales del grupo. De hecho, para Navidad el libro se está llenando. Todavía no sé ni como se llaman, pero Arnaldo o Junny les resuelven.

Esto es muy parecido a lo de Sammy Marrero y la familia de Raphy Leavitt. Contrario a lo que podía suponer la familia, las canciones del conocido director musical de La Selecta posiblemente se han quedado en un baúl y allí morirán. Una pena, pero fue la misma familia quienes tomaron la decisión de evitar que Sammy las cantara. Esta decisión no tan solo fue enterar a Raphy, sino enterar su música. Oh, wao.