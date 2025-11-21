La modelo internacional Valeria Mazza presenta su vida en el programa “Valeria Mazza, un sueño dorado”. El programa especial se presentará desde este domingo y dos subsiguientes en Hola TV.

En el espacio, Valeria abre las puertas de su casa y nos presenta a su familia. Y por primera vez entrevistan a su esposo, a sus hijos y comenta sobre los momentos difíciles que la convirtieron en la primera supermodelo latinoamericana que triunfó a nivel mundial y que hasta ahora no han podido superarla.

Mientras en Estados Unidos y Europa las pasarelas las llenaban Naomi Cambell, Cindy Crawford, Claudia Shiffer y Linda Evangelista, entre otras, la argentina vivió los años de oro de la moda como les llama y su tenacidad la ha mantenido en los mismos y cuando algunas de las mencionadas ya se han retirado, Valeria sigue al pie del cañón.

PUBLICIDAD

Desde Madrid, España, donde este fin de semana conduce la penúltima gala de “Bailando con las estrellas”, la argentina habló en exclusiva con Primera Hora.

“Yo estaba estudiando, tenía 14 años, no pensé en ser modelo. Mi hermana Carolina modelaba y ella me apoyó. Comencé a modelar en Rosario. Mi ciudad natal, de donde me mudé a Buenos Aires. Yo soy media aventurera, así que quise probar otras cosas y me fui a Europa. No fue llegar y tener alfombra roja; hice muchos “castings”. Lo que tengo me lo supe ganar. No fue fácil, gané escalón por escalón y la satisfacción fue inmensa. Luego llegué a Estados Unidos, trabajé en varias campañas publicitarias a nivel mundial. Yo lo trabajé, te digo, peldaño a peldaño. Lo que tengo de verdad me lo supe ganar”, comentó.

Su popularidad creció, fue la musa de Gianni Versace, modeló para Armani, Valentino, Dolce & Gabbana y muchos más. Fue la modelo de las campañas publicitarias de Guess, Chanel, Valentino, Bebe, Chrysler y una marca de refrescos muy conocida.

Valeria ha engalanado las portadas de las revistas de moda más importantes, pero su gran logro es su matrimonio con Alejandro Gravier en 1998, con el cual ha procreado cuatro hijos y es uno de los matrimonios más estables del mundo del espectáculo.

“Nos conocimos en un desfile de modas. Él me vio y le preguntó a unos amigos por mí. La diferencia de edad no fue un impedimento. Nos casamos en 1998 y tenemos cuatro hijos: Tizziano, Alejandro, Benicio y Taína”.

PUBLICIDAD

¿Por que seleccionaste el nombre de Taina, para tu hija?, le preguntamos.

“Estuvimos en República Dominicana. Leí un libro sobre los taínos de Puerto Rico, la princesa se llamaba Taína y representaba nuestras raíces. Había otras alternativas y nombres bonitos para usarlos. Ella nació el Día de la Tierra y eso también me llamó la atención. Taína suena musical. Con el consenso de mis hijos y mi esposo escogimos que el mejor nombre era Taína”, afirmó.

Valeria y su esposo Alejandro visitaron en dos ocasiones al papa Juan Pablo II, quien los interrogó para que, entre otras cosas le dieran su versión de lo que es el amor para luego decirles: “El amor es encogiéndose uno al otro, ustedes lo han hecho”. Para ambos se trató de un recuerdo inolvidable.

Hace más de 25 años que estuvo en Puerto Rico, en la Gala de la Hispanidad, pero sus deseos de regresar junto a su familia están latentes.

¿Qué esperas del 2026?

“Mucha salud. Hacer la tercera temporada de ‘Bailando por un sueño’ aquí en España y disfrutar con mi familia un buen año. Ah y quiero ir a Puerto Rico, ¡me has motivado!”.

La historia de la supermodelo latina más famosa del mundo podrá ser vista en Atresplayer, DirecTV SA 221, HD 1221; Liberty SD 146 y HD 346. La distribución de “Valeria Mazza: Un sueño dorado” está a cargo de la empresa Telefe.

Serán tres domingos donde tendremos la oportunidad de conocer las luchas y éxitos de una latina que triunfa desde Argentina hasta España.