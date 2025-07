Solo falta apretar varios tornillos para que la residencia que albergará a los participantes de “Objetivo fama” esté lista y allí puedan perder su tranquilidad y luchar por su sueño. Este fin de semana llegarán a Puerto Rico por lo menos cinco participantes que no son boricuas.

Así que después de hacer las audiciones en California, Puerto Rico y Nueva York ya conoceremos a los escogidos. Pero me enteré que la casa donde vivirán tendrá sus reglas estrictas y no pueden fallar. Por ejemplo, no tendrán acceso a celular y no podrán llamar a nadie ni ser llamados.

No divulgarán donde está la casa para evitar que pasen drones por el área y los capten cuando estén en el patio. Esto no es tipo Maripily en “La casa de los famosos”, que pasaba un vehículo con altoparlantes y le gritaban mensajes. Esa es una buena táctica, así que si se averigua la dirección, pena me dan los que sean vecinos. Hellooooo.

Respecto al estudio de televisión para el programa, en el teatro del Centro de Bellas Artes de Caguas se está construyendo el “set” donde se realizarán las galas todos los sábados y se televisarán por Telemundo.

Lo que seguimos preguntándonos es quiénes serán los jurados y si tendrán tanto protagonismo como el panel que está seleccionando a la chica que representará la comunidad latina en Miss Universo. Ya veremos.

Ah! Se comenta que uno de los jurados es un cantante mexicano, pero lo dudo, pues estuvo en un rol similar en otro canal de televisión y no creo que la productora Soraya Sánchez lo traiga de vuelta. No lo creo. Mejor y punto. Así que estamos casi listos para que den el disparo de salida y ver el talento que tienen los seleccionados para cantar. Esto no es ni por bonito o feo; es quién canta mejor.

Otra función más

Y hablando de Maripily, se abrirá una tercera función de “La casa de Maripily”. Ya vendió dos funciones de la reposición de la obra, que se escenificará en el Centro de Bellas Artes Luis A Ferré en Santurce. El elenco no es el mismo de la anterior; Alfredo Adame no estará y en su lugar llegará Caramelo, que como él bien dice, ni canta ni actúa, pero la gente lo quiere. Wao.

Banquete musical

Antena 3 Internacional y ¡HOLA! TV, canales de Atresmedia Internacional, presentarán el festival Starlite Occident, el más importante del verano en España, celebrado en Marbella. Atresplayer será la encargada de la proyección del mismo.

Desde ayer, Antena 3 Internacional y Atresplayer (así como HOLA TV hará desde el próximo 3 de Agosto), presentan programas con las actuaciones más destacadas de grandes artistas y entrevistas directas con ellos. Entre las figuras más relevantes de esta edición están Marc Anthony, Raphael, Miguel Bosé, Camilo, Natalia Lafourcade, Santana, Fito Páez y Beret. También estará el legendario Tom Jones, Will Smith, Kool and The Gang, Beach Boys y Duran Duran.

Así que tendremos un banquete musical con once presentaciones que prometen ser súper, sin viajar a Marbella ni salir de su casa. Hello, gracias.