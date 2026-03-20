Andrés Waldemar llegó al Canal 6 y desde que comenzó a verse en pantalla es otra cosa. Muy bien arreglado. Sabe lo que está preguntando, es simpático y, sobre todo, muy agradable al televidente. Hace muy buena pareja con Shanira Blanco en el programa “Aquí estamos”, que por cierto está estrenando casa.

Volviendo a Waldemar, él representa la nueva era del Canal 6, las emisoras del pueblo de Puerto Rico, que cumplen una misión de educar y llevar a la pantalla programas y eventos que de otra forma pasarían sin pena ni gloria.

Los fanáticos del béisbol Doble AA tienen tremendo banquete los fines de semana y aunque hay canales dedicados a los deportes, este tipo de evento deportivo, como no deja millones, pues ya usted sabe. Pero sí se ve y lo están viendo en Orlando, en el canal que está unido a WIPR. De hecho, las últimas encuestas ponen al Canal 6 en una posición privilegiada, especialmente con los programas mañaneros.

PUBLICIDAD

Y la presentación del concierto de Wilkins el domingo fue un acierto también. Su fanaticada sigue sus pasos y se refleja en las encuestas.

¡Pa´lante vecino!

Para “Chicago”

Me encontré con Didi Romero, quien está feliz por su nueva experiencia en el musical “Chicago” este fin de semana en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Su novio, un chico venezolano divino y muy simpático, llegó a Puerto Rico a ver su trabajo de esta noche y todo el fin de semana en la obra.

Una de las cosas que más admiro de Didi es su dedicación a todo lo que hace y su deseo de superación... aparte de su increíble voz.

¡Quien lo hereda no lo hurta!

Todavía recuerdo cuando se cambió de escuela, de un colegio VIP a la escuela especializada José Julián Acosta de San Juan, pues quería seguir actuación y canto. Su madre por poco infarta, pero siguió su solicitud y ahora es una diva de Broadway que viene a su patria a dar lo mejor de sí en “Chicago”, que no es una obra fácil.

De hecho, cuando Didi se mudó a Nueva York para seguir estudiando fue duro para ella y su madre, pero ahora vemos su esfuerzo coronado.

¡Ah! Y en Chicago estará junto a Denisse Quiñones, así que tendremos una duelo de “divas”. Jajá, no lo dude.

De hecho, Denisse se quedó con la obra “Mama Mia!”, y que me perdonen las otras actrices y cantantes, pero es la verdad. ¡Sopla!

PUBLICIDAD

La casa de los groseros

Así mismo. El programa de Telemundo se ha dañado, por eso la gente se mudó a ver las telenovelas turcas del Canal 11 ante algo que no tiene ni pies ni cabeza. Una pena, pues el concepto es bueno pero los actuales protagonistas no. ¡Juípiti!

Despechada

En cuanta discoteca de despechadas en España y en México, las canciones que más se escuchan son las de Cazzu y Paquita la del Barrio.

En el caso de Cazzu, ahora ha vuelto a los primeros lugares de audiencia, pues Ángela Aguilar, la esposa de su ex, no para de hablar de ella. Aguilar demuestra inmadurez y mientras más habla de ella, más guisa Cazzu.

Lo último es la demanda de Cristian Nodal contra Cazzu, pero por lo que vemos, a menos que alguien meta la mano, la niña Inti se quedará con su madre y no con Cristian y Ángela, que por cierto, con sus niñerías está de tener ella misma una nana.

Así que la justicia hará su trabajo y a menos que alguien sea muy amigo de la corte, la situación favorece a Cazzu.

“Y cómo te reías el día en que estuve en tu lugar... te lo aseguro… te va a engañar.”