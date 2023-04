Excelente el apoyo de artistas y personalidades a Madison Anderson Berríos. Una de ellas es Joyce Girau, quien sabe muy bien lo que ese apoyo del público significa en momentos cruciales. Ella es una de las que más vocales ha sido en apoyar a la primera finailista de Miss Universe 2019. Hay que recordar que Joyce quedó en tercer lugar en el Miss Universe de 1998, detrás de Venezuela en el certamen celebrado en Hawai y que ganó la delegada de Trinidad & Tobago, Wendy Fitzwilliams.

Pues bien, con este apoyo masivo de artistas nos quitamos el sello de que los boricuas somos como jueyes y que no nos apoyamos, sino que nos tumbamos cuando vamos subiendo. Eso está bonito, pero Telemundo Miami está encaminado a que gane Pepe, quien protagoniza la telenovela más importante de la cadena y lo quieren tener contentito. Pero sería injusto que ganara sin llegar primero, ¿verdad?.

Manny Manuel es otro de los que públicamente también respaldó a Madison y ha pedido votaciones para ella. De hecho, Manny regresa a Islas Canarias, según una fuente cercana al cantante. Y es que él es el Ave Fenix de la música boricua. Solito resurgió, muy bien. Hay hasta concursos cuyo premio es una cena con el cantante. ¡Muy bien!

Mientras, hemos escuchado música de Manny en radioemisoras de baladas; los únicos merengueros que tocan son Juan Luis Guerra y Manny Manuel. Hello, gracias.

Del reality a DJ

Laura Bozzo -exparticipante de La casa de los famosos- estuvo de DJ en una discoteca de México, donde los gritos apoyándola no dejaban ni escuchar la música. Los presentes solo coreaban su nombre y muy poco importó la música que escogió.

O sea, que ahora la Bozzo hace de todo con tal de guisar. Las fotos de la actividad presentaban más gente fuera de la discoteca que adentro, ya que cientos de personas se quedaron fuera. Así que ya tiene otro guiso. Ah y le decían La Baby; o sea, que ahora como DJ será la Baby Laura. Hello, gracias

¿Sonia para el 11?

Dicen por los pasillos de Wapa, y lo repiten en Tele Once, que Sonia Valentín estaría pisando el canal 11 muy pronto con un programa que presentó y se lo aprobaron. Lo que no sabemos es si ese programa lo había presentado en Wapa y cuánto tiempo tendrá que estar fuera del 4 para poder entrar con bombos y platillos a Tele Once. Conocemos los contratos de los canales con la llamada cláusula de no competencia, que te pueden dejar fuera del aire, según el contrato, normalmente por varios meses. Ujum.

Así que veremos cuál será el horario y el día, o si es diario. Sonia tiene experiencia en programas diarios y sabe llegarle al público. Ya veremos qué trae. ¡Ah! Please, política no. Ya está too much con analistas en todos los canales.

Por cierto, me comentaron que un “analisto” tiene una oferta para mudarse de canal, aunque él se siente bien donde está. De un tiempo para acá, uno no sabe dónde está quién por los famosos brincos de canal, lo que a largo plazo hace que la gente siga viendo el programa aunque ese “analisto” no esté. Ven el programa, no al talento.

Stylist, please

Y hablando de “analistos”, qué mal se ve uno al lado del otro en Telemundo. Mientras uno va de punta en blanco, el otro parece que llegó de la finca que tiene en el área sur, con plátanos en la mano. ¿Alguien puede decirle que mahones 24/7 es too much?

Cuando ganó dijeron que era por la pinta de mamito. Pero con la pinta de ahora no sé si ganaría. ¡Se solicita intercambio! ¡Ahh, perdón! Creo que la stylist era su ex... Bueno días, Alejandro. Hello, gracias.