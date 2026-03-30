Ante casa llena y gente que no obtuvo boletos deseando que abrieran más funciones concluyó con un éxito arrollador el musical “Chicago”, estelarizado por Didi Romero y Denise Quiñones.

Hace semanas dije que la obra sería una batalla entre divas y así fue. Didi y Denise demostraron su calidad histriónica y me sigo preguntando qué hacen aquí. Especialmente Denise, pues Didi vive en Nueva York y ya ha pisado Broadway varias veces y muchos teatros más en Estados Unidos. Además, tiene contratos para los próximos meses en otras obras.

Aunque Denise vivió allá y también hizo obras, Puerto Rico la llama. Pero tiene que comprarse unas maletas y arrancar. Nena, en la farmacia que anuncias debe haber.

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Este momento, cuando está cantando y bailando muy bien debe aprovecharlo. No creo que ella sea como el coquí, que si no vive aquí podría morirse. No.

Pero volviendo a “Chicago”, como “Roxie”, Didi realmente quedó espectacular. Tiene un timbre de voz increíble. Cada vez que salía a escena su madre Deddie Romero, que estaba viendo la obra con un grupeche divino, no podía dejar de celebrar a su retoño. De hecho, era como que noche de madres, pues también saludé a Susana, la mamá de Denise, quien está supercontenta con el éxito de su hija.

En la sala había muchos artistas y personalidades VIP, como Wanda Saiz, Marilyn Pupo, Zoribel Fonalledas, Andrés Waldemar, Finito, el estilista Manolo González, el coreógrafo Danny Lugo, los actores Víctor Alicea y Carmen Nydia Velazquez, Fredito, Amor y Kico Blade, entre otros.

Con una ovación de pie en la sala se comprobó que si se presentan buenos espectáculos, el público los apoya.

Felicitaciones al productor Felix José Colón Rolón. Este tipo de montaje requiere mucho dinero, esfuerzo y hasta paciencia, la cual fue coronada con aplausos el pasado viernes.

La dirección musical de Cucco Peña, impecable.

En el caso de Víctor Santiago, aunque al principio se notó inseguro, según fue pasando la obra cogió el piso y concluyó excelente. Es otro que debe aprovechar y buscar trabajo fuera de Puerto Rico. Talento tiene y voz también, y cantar y actuar bien no se consigue fácilmente en una persona, menos en varones.

“Amos Hart”, el personaje de Luis Ponce como el marido de “Roxie”, me encantó. Estaba hecho a su medida y se ganó los aplausos del público.

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Previo a la obra se hizo una dedicatoria a Mariam Pabón, quien cumplía años. Como de costumbre, ella hizo suyo el personaje de “Mama Morton”; es tan versátil y talentosa que a cualquier personaje le imparte vida. Muy bien.

Julián Gilormini, con su caracterización de la periodista “Mary Sunshine”, hizo reír al publico y llevó muy bien el mismo.

Felicidades a todos por la misión cumplida.

¿Qué arreglo?

Que El Gutjarreño, Alfonso Alemán, y Karla Michelle se arreglaron... ¿Y usted qué esperaba de los torniquetes y dobladas de brazo? Ujum.

Qué bien. Dicen que en “Pégate al mediodía” hubo menciones de: Te quedas sin trabajo si esto no se arregla. No nos hagas esto. Hay que resolver sin ir a corte. Te voy a dar más participación en el programa. Deben hacer las pases. Y, finalmente, o se arreglan o hasta nosotros nos quedamos sin programa y sin trabajo.

Ah y la gerencia está preocupada por una posible demanda. Hay ordenes de resolver esto ya. Ujum.

O sea, que era sí o sí. Aquí paz y en el cielo gloria. A ver quién será el primero en perder las muelas de atrás.

Hello, gracias.