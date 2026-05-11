Hace varios meses leí en una publicación latinoamericana que Marc Anthony estaba perdiendo la voz. Debió tratarse de que en ese momento estaba ronco o tenía alguna afección en su garganta… porque quien vino a cantar a su Isla el sábado en el Garnier Green Fest estaba más amolao que un buen cuchillo.

Marc siempre ha sido claro y si algo no le gusta lo dice, no importa a quién le caiga el sayo. En esta ocasión se dirigió a la gente que viene, ve, vence, se va y nunca se acuerdan en dónde llenaron sus arcas.

“Puerto Rico para mí es otra cosa. Me siento en casa. Vivo respetado en mi querida Isla; lo mío no es venir y bla, bla, bla. Para eso nací, para cantar. Yo nací para cantar, vine a cantar y eso es lo que hago. Nada de tonto o imbécil y hablar para ganar al público”, dijo.

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¡Wepa! Solo le falto decir dos o tres nombres de los que vienen y se llevan el botín del corsario y si te vi ni te conozco. Eso fue lo mejor del programa.

Marc siempre ha demostrado su amor por Puerto Rico y cuando coescribió “Así como hoy”, tema del Mundial de Gimnasia presentado en el Coliseo Roberto Clemente no quiso ni cobrar. Nos dijo que estaba cooperando con el Comité Olímpico cuando Puerto Rico quería conseguir la sede de las Olimpiadas. Siempre ha sido más hijo de esta patria que muchos nacidos aquí.

A la verdad que pedir las Olimpiadas... éramos atrevidos. Pero un pueblo creó una ilusión, algo por qué soñar y soñamos. Ciertamente, en ese momento lo necesitábamos, pero todo fue un buen intento. Despertamos del sueño olímpico.

En Monaco.

Raúl Rocha Cantú, el todavía presidente de Miss Universe, estaba en su flamante yate valorado en millones de dólares en las fiestas de verano en Mónaco. Lo que no entiendo es cómo, si está acusado de al menos tres delitos graves y se hizo testigo del pueblo, puede salir de México y estar celebrando en Mónaco junto a la actual Miss Universo, la “simpatiquísima” Fátima Bosh. Claro, tener la franquicia le abre puertas.

En la gala donde “El Gordo y la Flaca” presentaron la llegada de Fátima al Yacht Club vimos que tenía un traje que apenas se notaba su figura. Demasiada tela con una cola… ¡uff! Algo así como algunas de las candidatas a Miss Universe Puerto Rico.

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¿Pero Rocha Cantú en Mónaco? Aunque dicen que será mi amigo, el divino Ronald Dade, quien producirá todo en el certamen internacional en Puerto Rico, no entiendo como Rocha Cantú andaba por Mónaco. ¿En México los testigos del pueblo pueden viajar? ¿Quién le dio permiso de viajar? ¿La presidenta que se dice que es su amiga? Ummm...

Apretaditas

Bueno, no sabemos si le pondrán un tercer piso al Centro de Bellas Artes de Caguas, donde se realizará el certamen de Miss Universe Puerto Rico. Si allí amplían el escenario y hacen una pasarela larga hacia el público y consideran un área para ubicar las cámaras para la transmisión, pues no quedará mucho espacio para la gente.

Sé el pleplé por el cual no querían el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, pero en el Coliseo Roberto Clemente hubieran tenido más espacio. Pero, allá ellos que son los más que saben de concursos y de selección de chicas. ¡Ujummm!

¡Ah! Y cuidado, que me dijeron que están de ataque por la gran cantidad de personalidades que han manifestado su apoyo a una candidata... que no vaya a ser que por sacarse un ojo se queden ciegos. Yo de algunos del grupo dudo muy poco, pero si pasa lo de Fátima Bosh en Tailandia… Umm, este país no es tonto ni se quedará callao.

Así que cuidado con los beneficios y apoyo a una candidata, y a la hora de contar no confundan un cero con un 10. Esas cosas pasan. Y busquen un CPA que tenga libretas transparentes y todo se vea.

Para traqueteos como en Tailandia y la elección de Fátima Bosh ya tuvimos de arroz y de masa. ¿Trampas en Miss Universe Puerto Rico? Cuidado.