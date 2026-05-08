Parece que las cosas no están muy buenas para algunos artistas urbanos, quienes hace varios años con solo anunciar que tendrían un concierto vendían todo a raja tabla y superrrápido. Dos conciertos que están anunciando actualmente están cuesta arriba en cuanto a ventas de boletos se refiere.

Me dicen que todo tiene que ver con que no hay tanta difusión como antes. O sea, o se ponen a pautar en las radioemisoras o seguirán cuesta abajo. No todos llenarán los lugares donde se presentarán, pero al menos regalarán menos boletos.

Sin embargo, hay una ofensiva de parte de los programadores y también de las pocas disqueras que quedan para pautar otro tipo de música y reducir la difusión de los urbanos. No crea que incluir salsa, bachata y cumbia es porque los artistas quieren cantar eso. Ellos quizás quieren otros ritmos, pero están buscando lo que sea más comercial actualmente, con nuevos movimientos musicales para todos.

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Si miramos los discos que han salido recientemente vemos a los colombianos Fonseca, Carlos Vives y hasta un dúo entre Thalía y Yuri interpretando una canción que hizo famosa Daniela Romo: su “Todo, todo todo” es lo que acaba de salir bajo el sello de Sony.

Las disqueras están tanteando la movida a ver qué canción colocan como la canción del verano y desde ahora les digo que después de que el grupo español Nueva Línea pegó con la canción de María Conchita Alonso “Una noche de copas, una noche loca” en España no creo que cambien de ritmo, que actualmente es merengue, por lo menos en las Islas Canarias.

Así que habrá que ver si de verdad hay cambios en cuanto a ritmos y de lo que se quiere escuchar. Ciertamente la gente quiere escuchar letras que se entiendan y música que te ponga a bailar sin tener que llegar al “perreo intenso”. Juípiti.

¡Ah! Y no me olvido de Rosalía, Karol G y de Cazzu ni se diga. Veremos qué sucede en los próximos meses, pero los vientos no están buenos para algunos que antes llenaban cinco y seis funciones, y ahora para conseguir llenar una necesitan a Dios y su ayuda. Ujummm...

Es hora de entender que algunos ritmos se saturaron.

Eurovisión sin…

El festival musical más importante de Europa tiene concursantes que más parecen salidos del circo o de una película de “Star Wars”, cuando se supone que lo que de verdad hay que juzgar es la canción.

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Sin lugar a dudas, el próximo va a ser el Festival de Eurovision más excéntrico. Y para colmo, el boicot por la participación de Israel ya costó la salida de España, Irlanda, Eslovenia y hasta de Países Bajos.

Todo es por la guerra en Gaza. Muchos no quieren ni siquiera estar en un lugar donde los israelitas participen. Así que ya sabe, no creo que esta edición pase a la historia. La gran ganadora sin trofeo del pasado año, Melody, sigue guisando y su canción “Esa diva” la han incorporado al repertorio de la Orquesta Sinfónica de Madrid. ¡Wepa!

Si quiere ver el festival, lo transmitirán por YouTube el sábado 16 de mayo. Ya veremos quién gana, pero por los ensayos que he visto, mientras más loco más llaman la atención, pero la canción... ni fu ni fa. En este caso parece que mientras menos se entienda... mejor.