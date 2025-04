La cantante argentina Cazzu (Julieta Emilia Cazzuchelli) tuvo un romance durante más de dos años con Christian Nodal y para su fanaticada se está convirtiendo en la sucesora de Paquita la del Barrio, por las letras de sus canciones y la tiraera.

Precisamente el 24 de abril, prácticamente a un año de su separación, lanzará su disco pero ya adelantó uno de los sencillos, titulado “Con otra”, canción que ha recibido el favor de más de dos millones de vistas en menos de una semana. Con esta canción se ha ganado a las despechadas y las engañadas.

Sin embargo, la canción no le tira directamente a Christian Nodal diciéndole rata inmunda o animal rastrero. En cambio, en ritmo de cumbia le canta a Ángela Aguilar, la esposa de Christian que ahora pone carita de nena. Ujum.

De hecho, Ángela se cantaba amiga de Cazzu y de Nodal. Hay un video donde ésta dice que será la tía de Inti, la bebe de la pareja. Pero, lamentablemente, aunque quiera ser Caperucita se convirtió en la bruja de la historia.

¿Qué dice la canción de Cazzu?

La que nada debe nada teme. Robado se va lo que robado viene. Tu papá y mamá debieron enseñártelo (En abierta referencia a Pepe Aguilar, padre de Ángela). Te enloqueces cuando él habla conmigo. Él me extraña y yo ni siquiera lo miro. Niña no tengo intenciones de quitártelo. Pero fuiste mala. Y todo se paga. No soy tu enemigo. Tienes a tu enemigo durmiendo en tu cama. Y muy despistada, te estás cuidando de la equivocada. No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra. Será con otra y recordarás. De cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar. Y no lo dudo…

¿En serio que es dedicada a Ángela? Jaja. La canción de inmediato se convirtió en una de las preferidas. Cazzu hará una versión en ritmo urbano. Y los detractores de Ángela aseguran que lo que dice la canción se lo buscó.

De hecho, Cazzu ha subido fotos de Inti y Nodal está de ataque, pues no quería que se publicara el rostro de la nena, que se parece muchísimo a él. Pero el fue el primero en publicar la foto, así que se deje de show.

Ahora Ángela Aguilar tendrá que lidiar con esta canción, además de “La cueva”, en la que Cazzu expresaba cómo había encontrado a Nodal hace unos años, lo ayudó a levantarse y él decidió mudarse a Argentina. Así que el despecho está en todo su apogeo y aunque la familia Aguilar -encabezada por Pepe Aguilar- tiene mucho poder a la fanaticada de Cazzu no los ha podido callar por ahora. ¡Ah! Y tanto la mamá de Nodal como el padre tienen excelentes relaciones con Cazzu, situación que Ángela resiente.

Ya veremos qué dicen las otras canciones que presentará en las próximas semanas y si dice de verdad que es la sucesora de Paquita la del Barrio. En cada historia hay una Caperucita y también una bruja. Hello, gracias.

Sin pelos Alicia Machado

La participación de Alicia Machado como comentarista en “La casa de los famosos All Stars” ha sido muy acertada. Esta semana mencionó que algunos de los participantes parecía que estaban en telenovelas viejas, donde ya se sabe el desenlace cuando la sirvienta se casa con el dueño de la casa. Jaja.

La verdad es que ella nunca ha tenido pelos en la lengua y me parece que la llevaron no tan solo por haber ganado el “reality”, sino porque no le teme a nada. Inclusive cuando se ha enfrentado a Donald Trump siendo Miss Universe.