Desde que la cantante Cazzu lanzó la canción “Con otra” se convirtió inmediatamente en una artista exitosa. En ese momento escribí que estábamos ante la nueva Paquita la del Barrio o ante la nueva cantante del “despecho”, que tan de moda está ahora. Hay discotecas en España que les sacan el jugo a este tipo de canción y ahora mismo son las más concurridas en la Madre Patria. Allá, ellos y ellas solo cantan despecho y tienen las canciones de Cazzu al palo.

Desde el tema “Zorran”, usando zorra terminando con la “An” de Ángela, o con “Malvada”, “Hablen lo que quieran” y muchas más le han dado a la argentina una gran popularidad. Ella se conoció en México por ser la compañera de Cristian Nodal, quien a dos años de la relación y tener una hija con ella rompió para dos semanas después anunciar que estaba con la también cantante Ángela Aguilar.

Cazzu llena ahora estadios en México y en Uruguay. La semana pasada, sus seguidores en el país suramericano, para demostrar apoyo a la cantante y a su hja Inti, que cumplía años, llevaron globos amarillos y el estadio se veía increíble.

Pero ahora alguien —parece que por tratar de dar un giro a la batalla entre Cazzu y Ángela Aguilar— ha lanzado una canción infantil titulada “Rata vieja”. La han grabado en forma de cumbia, como el ritmo que utiliza la argentina. Todo esto después que ella grabara “Te faltaron huevos”, cancion que está bien, bien fuerte. Cazzu ahora pide un alto al odio y que se acaben los mensajes en redes contra ambas partes. Creo que eso está difícil.

La canción “Rata vieja” se ha hecho viral, pues utilizan videos de una ratita planchando y la historia cuenta todo lo que le sucede. No sabemos si la contestación a esta canción será otro cantazo de parte de Cazzu, pues vemos que aunque dice que Nodal es el padre de la niña y no quiere hablar de él, lo pela cantando.

La familia de Ángela, los Aguilar, no le perdonan que haya pegado bien fuerte en México, lugar donde nunca había llenado estadios y menos lo ha hecho Ángela solita. Desde que Nodal y Cazzu se dejaron ella sigue triunfando, aunque sea barriendo el piso con él. Ya veremos si es cierto que terminará la tiraera del despecho que tanta popularidad le ha dado últimamente.

Nada, nada, que Ángela ha recibido hasta abucheos; muchos la acusan de ser la tercera y de dejar a una niña sin padre. Mientras, como diría Shakira, Cazzu factura en sus conciertos y su creciente popularidad le ha abierto las puertas de varios países que antes ni sabían quién era ella. ¡Such is life!

¿Con el banco virao?

Una persona cercana del equipo de trabajo de Karol G me comentó que después de su exitosa participación en el desfile de Victoria’s Secret no hará nada en público hasta el 2026.

En otras palabras, tiene el banco virao y no necesita trabajar por ahora. Muy bien, que descanse.

En República Dominicana le tenían un homenaje porque grabó merengue y lo volvió a popularizar a nivel internacional entre los jóvenes, pero tuvieron que posponer el evento.

Ya veremos si se da. Ujum.

Vuelve Amaia

Los fanáticos de La oreja de Van Gogh están de plácemes, pues Amaia Montero, la primera vocalista femenina del grupo. regresa. Por supuesto, Leire se fue después de 17 años en el grupo.

Los fanáticos no olvidaron a Amaia y sus primeros éxitos, así que ahora, después de trabajar con su salud física y mental, se encuentra lista para arrancar de gira por el mundo en el 2026.

Ya veremos si llegan a la Isla; ahora con las restricciones de visas de trabajo las cosas no están fáciles.