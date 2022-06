Se casa Chenoa, la ex de David Bisbal. Esta solo ha venido a la Isla de promoción y se casa este próximo jueves. Ella es tan organizada que ese día fue seleccionado para que le dé tiempo a la publicación a la cual vendió su boda el poder trabajar el reportaje. Actualmente participa en varios programas de televisión y se ha convertido en una de las favoritas del público.

Pero el pleple de su boda con el médico Miguel Sánchez ha sido que la tuvieron que posponer dos veces por el COVID. Ahora, por fin, se hará realidad. Los seguidores de Operación Triunfo en España están de ataque y así lo han manifestado en redes, incluyendo mensajes a Chenoa directamente.

Todo tiene que ver con los invitados. Claro, de ningún modo invitó a David Bisbal. Todavía recordamos cuando este le viró la cara para no besarla en el último concierto de los OT en España. El video se convirtió en viral y pelaron a David por el desplante. ¡Ah!, pero su media naranja, Rosanna Zanetti, estaba detrás de las cortinas. Lo que hizo David fue evitar una pelea con la venezolana. Hello, gracias

Volviendo a la boda, de los de Operación Triunfo, Chenoa solo invitó a Natalia, quien será testigo del enlace, y a Gisella, que cantará en la boda.

Mientras, supuestas amigas de la novia, como Nuria Fergó y Rosa López, la ganadora de OT, se quedarán en sus casas, ni vestidas, pero me imagino que alborotadas.

¡Ah!, hasta el padre de la cantante, José Luis Corradini, no está invitado y se dice que actualmente escribe un libro sobre su hija. ¿En serio?

Toni, el listo …

Si algo aprendió Toni Costa de su vida junto a Adamari López fue a sacarle partido y promoción al más mínimo detalle personal. Recordemos que ya el bailarín ganó un reality en México y, con su peleíta monga, busca llegar a la final de La casa de los famosos, de Telemundo.

Es muy astuto y listo. El mete la cuchara cada vez que puede para hablar de la boricua y todo lo que dice de ella es bueno. O sea, con la fanaticada que tiene Adamari, él no puede echarse a ese público en contra pues es el mismo que votará por él cuando le toque estar en la cuerda floja y, si lo hace, medio mundo lo odiará.

¿Qué podría pensar Toni?: Adamari es divina, no diré ni pío, nada malo de ella y trataré de hablar lo menos posible de mi nuevo amor, para la gente que me sigue asociando con la boricua. O sea, el fin justifica los medios. Busque quién dijo esta frase y lo comprobará. Otra para Toni.

Oscarito siempre pega’o

Sin lugar a dudas, Oscar Serrano es uno de los cantantes más queridos por el público boricua. Desde que pegó su “Qué loco”, mucha gente lo ve como uno más de la familia. El pasado sábado, junto a Jasond Calderón de Acuéstate con Francis, Deddie Romero y Sonya Cortés estuvieron en el Voceteo Educativo en el Residencial Sabana Abajo, en Carolina. Cuando arrancó su música se alborotó la actividad.

Al concluir su participación se retrató con medio mundo y firmó autógrafos. El cantante acaba de grabar el jingle de Wapa, eso le da actualidad y mucha promoción. Oscarito es muy accesible a la hora de presentarse en sus espectáculos. Contrario a otros que llegan en un vehículo, cantan y se van sin mirar para los lados. Ese no es Oscarito. Así que muchos deben aprender de él pues, a largo plazo, es el público el que sube o baja. Juipiti.

Concierto con PJ

¡Ah!, me dicen que tienen guardado a PJ Sin Suela pues tendrá un concierto masivo antes de noviembre. El médico cantante, cuya última producción es Mambrú, muy a tono con la guerra de Ucrania, es de los pocos que sabe que había que estudiar antes de pensar en vivir solo de las canciones. No me dijeron dónde se presentaría, pero estaremos pendientes, no me pierdo al ponceño para nada.

Jowell, el paciente

El dúo de Jowell & Randy ha pasado por altas y bajas, y casi todas las bajas las ha causado este último. El pasado viernes Jowell nuevamente se tuvo que vestir de paciencia, pues Randy tardó más de una hora en llegar para grabar sus nuevas canciones. No importa si llega a tiempo o no, la realidad es que el estudio de grabación factura por el tiempo que lo alquilaron y es dinero que se ha perdido del bolsillo de Jowell.

O sea que aunque… no lo va a hacer, la realidad es que si Jowell le diera una multa a su compañero cada vez que llega tarde estaría millonario. No lo dude. Jowell de verdad tiene la paciencia de Job.

¡Ah!, lo mejor de todo es que me cuentan que llegó feliz y ni una excusa dio por no estar a tiempo en el estudio. Pero me dicen que él ni se inmutó cuando alguien le mencionó que estaba tarde. Quizás uno de los nuevos temas podría llamarse, Necesito un reloj. Such is Randy.