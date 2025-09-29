Se ha hablado mucho sobre el cambio de canal de la franquicia del certamen de Miss Universe Puerto Rico. Dicen que antes del 31 de diciembre se sabrá que Telemundo “se pondrá la corona” -o sea la franquicia-, ya que la empresa matriz del certamen en Estados Unidos es NBC Telemundo

Mientras el certamen ha estado en Wapa TV, los cambios han ocurrido prácticamente cada año. Recordarán que primero estuvo dirigido por la ex Miss Universo Denise Quiñones, hasta que salió del canal y anunció que volvería a retomar su carrera de cantante. La realidad es que ella hizo muy buen trabajo, pero entonces se fue con los musicales (entre ellos en el personaje de Gloria Estefan en “Get On Your Feet” o con “Mamma Mia!” que le comió los dulces a varias veteranas).

Pues bien, ahora se dice que como Telemundo tiene los derechos mundiales del certamen todo es cuestión de mirar las letras pequeñas. Entonces llegaría el cambio y saldrían los actuales organizadores de Wapa, entre ellos Yizete Cifredo, que ha estado dando la cara por el certamen y dirige el mismo. Así que Zashely Alicea podría entregar corona en Telemundo, aunque fue coronada en Wapa, Hellooooo.

¡Ah! No vaya usted a creer que la ex miss Universo Zuleyka Rivera dijo que le gustaria ser ella quien estuviera a cargo del certamen local porque lo pensó y ya. No, no. Esas cosas no pasan así porque sí. Zuleyka sabe lo que hay y ahora que vive en la Isla no dudo que la estén considerando para trabajar en el grupo de entrenamiento de la nueva Miss Puerto Rico 2026 y más cuando el año que viene el certamen será en el Coliseo José Miguel Agrelot y la chica que se seleccione será la anfitriona.

Otros aseguran que podrían conseguir un “dream team” para los entrenamientos y la preparación de la anfitriona de las más de 125 chicas que se espera llegarán a Puerto Rico en noviembre de 2026.

Pero en todos lados sale el nombre de quien tendría la franquicia de Miss Universe Puerto Rico: Carlos Bermúdez. El publicista de Maripily y muchos más tiene su maquinaria engrasada y fue uno de los responsables de conseguir la sede para el certamen en el 2026. Así que podríamos decir que Carlitos tiene la bendición papal. Ah! Y Migdalia Figueroa, presidenta de Telemundo Puerto Rico, le encantan estos pleplés y estoy segura que también está apoyando el brinco de Wapa a Telemundo. Ya veremos, pero eso lo comprobaremos antes del 31 de diciembre. Yes.

Objetivo “enfoque”

Si la noche final de “Objetivo Fama’ hubiese sido el pasado sábado, Vicky hubiese resultado ganadora. No tan solo por la interpretación, sino por su imagen (cambiada con el cabello recogido), su aplomo en el escenario y tranquilidad interpretativa. Olvídate del soberbio; estuvo MAGISTRAL. Su figura esbelta le ayuda y los agudos los dio como chuparse un límber. Muy bien.

Pero hay algunas cosillas que el equipo de producción debe considerar y evitar que los participantes se boicoteen unos a otros, o que traten de captar la atención mientras otro está cantando. Por ejemplo, a Cristian le encanta el show y el público sigue sus cosas, el hace todo lo que sea por llamar la atención.

El pasado sábado, cuando le tocó estar en el área de sentarse, después de haber cantado “La nave del olvido”, se quedó de pie en el área de los asientos y movía las manos como si estuviera cantando y no se estaba quieto. El coordinador o alguien de producción lo debieron haber mandado a sentar. Cristian es simpatico, pero está equivocado, el show no es él. Él es parte de un show más grande. Eso que lo entienda. Si hay que darle premio por jiribilla se lo lleva. Yes. Responsablemente debe esperar que sus compañeros concluyan su canción como hicieron ellos con él, con respeto mientras interpretaba su canción. Que se quede quieto, sentado en el área designada. La música es para escucharla, apreciarla y no para que el público se distraiga con “monerías”, pues están evaluando a los cantantes y eso hasta puede distraerlos. No es justo para los demás.

En el caso de Kevin, creo que se equivocó de certamen. “Objetivo Fama” no es para enseñar los abdominales, ni estar con una chaqueta abierta sin camisa. Estaba más pendiente de que la chaqueta estuviera abierta que a lo que cantaba.

Noely estuvo excelente con su interpretación de “Él me mintió”, que es una canción muy difícil. La misma fue un superéxito de Amanda Miguel.

¡Ah! Y Andrea cantó bien su salsa y la coreografía muy bien, pero debe dejar de estar pendiente de su largo cabello, se distrae. A menos que sea un tick nervioso, que no es fácil por estar allí y verse “divine”. Ujum.