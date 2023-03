Por fin han encontrado el talento de Ivonne Orsini.

La animadora de Telemundo se queda con el “reality show” de los domingos, Revelación moda. Está muy bien, me encanta la forma en la cual le desarrollaron el opening del programa. Es distinto, se aprendió lo que tenía que decir, no se ve leyendo, si es que ese era el caso.

Se nota el tiempo que le dedican al programa, el único “reality” hecho en Puerto Rico, porque los demás son de Miami o desde México. Así que por lo menos acá vemos otras cosas, aunque nos critiquen por no tener acento neutral.

La pasada semana el concursante Jimmy Joseph por poco sale del programa. Esta semana le dieron el reto de hacer dos trajes inspirados en Lady Gaga y para sorpresa de todos se quedó en el programa, pues fue el mejor con los dos trajes; o sea, que se puso las pilas y todo salió bien.

Pero había alguna gente chavando y anoche salió la diseñadora Nannette Fontanez. Ciertamente, la gente le tira los mochos a los jurados Julio Núñez, Anette Vaillant, Eddie Guerrero y la influencer Miss Gala, que no se creyeron el cuento de la concursante.

De otro lado, siempre hay que tirarle los perros a alguien y los comentarios de los que no les gustan los diseños son increíbles, pero no se pierden el programa. Revelación moda, en su nueva edición ha superado muchos retos.

Felicidades a Carlos Bermúdez, mente creativa y productor del mismo. Así que ya veremos, que ncon la primera sorpresa de Nanette cualquier cosa puede suceder en el show.

¿Quién viene?

Dicen que un conocido productor de espectáculos está tratando de presentar en la Isla a Franco de Vita e inclusive a Ricardo Montaner. Todo tiene que ver con el cambio de programación de dos radioemisoras y la inclusión de música de ambos cantantes que en los 80 y 90 arrasaban. Ahora... no sé.

Pues, quizás canten sus canciones y nada más, pero si unieron a Guillermo Dávila con los de Súbete a mi moto no dudo nada. Ya veremos. Y hablando de Súbete a mi moto, Johnny Lozada se subió al “reality show” de comida. No sabía que el exanimador cocinaba. Sé que es accesible, muy simpático y realmente divino; de eso a chef... Jummmm.

Pero volviendo a los de las presentaciones, quien debe abrir una nueva función para el concierto de Víctor Manuelle es el productor Paco López, pues está casi todo vendido y faltan tres meses. Víctor es muy querido, no crea problemas y su música es pegajosa. Ya veremos si Paco se anima y viene una segunda función.

Compre los boletos antes de que solo queden los de la gente que casi “cambia las bombillas” en el Choliseo.

Puentes rotos...

Desde hace más de 15 años he estado escuchando el junte de Paulina Rubio y Thalía. Para sus seguidores mexicanos sería un éxito. Entre las dos, la más difícil es Paulina, quien siempre se ha creído la reina de España. Así que aunque consiguieron que Shakira y Karol G cantaran juntas, la unión de las mexicanas es un poco más difícil.

¡Por fin!

Aunque ha sido posiblemente por el mes de las mujeres, por fin hemos vuelto a escuchar a Melina León en la radio del País.

No entiendo por qué si en la radio incluyen a cuanto “cochofle” (como decía Harold Rosario) que grabe, cómo es posible que a gente que de veras canta como Melina no la incluyan. Su versión de Pa’ tipos como tú es pegajosa y muy buena. De hecho, hay otras cantantes que han hecho covers, pero la versión de Melina con todo y su “zumba” está mejor. Hello, gracias.