Hay ocasiones en que a uno no le gustaría tener que escribir estas historias. Pero son los propios artistas los que dan pie para ello.

El pasado sábado en el Coca Cola Music Hall se presentarían Wilfrido Vargas, Víctor Roque y Manny Manuel en el evento “Merengue Legends”. Wilfrido divino como siempre; sus éxitos cantados y bailados por el público. Terminó Wilfrido su presentación y llegaron Víctor Roque y la Gran Manzana, que están tocando mejor que nunca…

Hasta aquí, todo bien.

El tercer turno era para Manny Manuel, pero éste llegó mal; no estaba en condiciones de presentarse ante un público.

Víctor dio la cara por él. Viendo la situación, alargó su presentación. Pero Manny Manuel no estaba en condiciones ni decir hola. En un momento una persona del público gritó “¡Manny Manuel!” y Víctor aseveró.

“Ay Manny, gracias a Dios que ya no existe La Comay. Y espero que te recuperes pronto”, manifestó.

La gente entendió y los que estaban con el artista se fueron por el mismo sitio que llegaron. No se presentó a pesar de la promoción que había hecho la emisora Cima durante tres meses. Ahora no vengan a decir que tenemos algo en su contra. El peor enemigo de Manny es el mismo Manny. Es como si llegara a recuperarse y cuando estás bien… vuelves atrás.

Tienes talento, tienes un carisma brutal. Cuando tu voz está bien cantas divino, pero no mejoras… tú mismo te matas.

Es hora de coger las cosas en serio, que vayas a recibir tratamiento para lo que te impide estar bien. No eres un adolescente. No factures contra lo mucho que te quiere la gente. Las puertas se abren, pero también se cierran y mucho te han aguantado. La pregunta es, ¿cuánto más te van a aguantar?

Hello, gracias.

¿Dónde están los chavos del Cangri?

La situación entre Daddy Yankee y su ex esposa Mireddys González no concluyó con su divorcio el pasado febrero. Los 30 años juntos y tres hijos en común le están pasando la factura a Daddy. Él confió plenamente en su esposa y su cuñada para que manejaran sus empresas, sus cuentas. El enredo es tan grande que no se sabe ni si hay cuentas fuera de Puerto Rico, si hay cuentas en Panamá como se dijo una vez, los llamados Panamá Papers, o en cuál paraíso fiscal, si alguno, se depositaron los millones ganados. No hablamos de la última gira, ni con la venta del catálogo de canciones de Daddy, sino giras anteriores, comerciales y propiedades. Fueron 30 años, no cinco como se quiere hacer ver ahora respecto a las cuentas. Son muchos más.

La frase “nadie me va a gobernar” fue el grito de guerra de Daddy ante la situación que lo mantenía en ascuas sin qué pasaba con su dinero. Varios amigos aseguran que no tenía tarjetas de crédito, ni una ATH. El hermano de Raphy Pina iba a los cajeros a sacar dinero y darle a Yankee como si él fuera el patrón y Daddy su empleado. ¿Exceso de confianza?

Cuando uno confía mucho en una persona se vuelve ciego. Dicen que eso pasó. Quién le iba a decir a Yankee que le borrarían emails supuestamente personales, pero que podrían tener ofertas de espectáculos que significaran trabajo y dinero mientras estaban en planes de divorcio. ¿Qué había en esos emails que podrían comprometer a quién? Daddy no tenía control financiero alguno.

¡Ah! Sabemos que cuando él comenzó, ella lo llevaba a todos lados pues él no tenía carro y ella trabajaba en una tienda por departamentos que cerró hace unos días. Pues bien, pero y el dinero ganado en los contratos con disqueras o cuando hizo juntes con otros artistas. ¿Dónde está ese dinero?

Él quiere recuperar el control de su negocio, de su vida, a fin de cuentas le están tronchando la posibilidad de utilizar hasta sus iniciales en corporaciones. O sea, el perro del hortelano: ni come ni deja comer.

¿Que Daddy no quiere darle nada? Eso es mentira, pero tampoco es verdad que el dinero ganado hace más de cinco años todo se lo gastaron.

Ay, pero hay otro punto… Raphy Pina. Si alguien ha ganado dinero con Yankee ha sido él. En su vida no hubiese ganado tanto si no llega a tener una estrella como Daddy. Sería importante ver también los emails entre Mireddys, Ayeicha y Rafi. De hecho, Rafi incluyó a Natti Natasha en una de las giras de Yankee para darla a conocer, especialmente en España. Eso es un valor añadido. Esos emails entre ellos no se han pedido. Y si necesitan a alguien que encuentre lo que dicen los emails borrados, que llamen a Enrique Volkers y el resuelve. Todo de cara al sol.