Esta semana falleció un pilar de la música de tunas en la Isla: Gertrudis “Yiyi” Maldonado, directora de la Tuna Estudiantina de Cayey, quien desde sus trece años se unió a esta agrupación hasta el día de su muerte.

En noviembre tuve la oportunidad de hablar por teléfono con ella y me dijo que llevaba días en el hospital, pero que esperaba recuperarse. Días después hablé con varios de los integrantes de la tuna y me comentaron que seguía bastante delicada de salud. Vi a la tuna en una presentación en San Juan y la alegría contagiosa de los integrantes ocultaba la enfermedad y realidad de “Yiyi” su mentora.

Hace varios años Wapa TV decidió hacer una serie de parrandas por varios pueblos de la Isla y fue Yiyi quien ayudó en la planificación de las actividades y llevar la alegría de la Navidad a diversas partes de Puerto Rico. A través de los años impartió su profesionalismo a los integrantes nuevos y a los que llevaban muchos años junto a ella.

¡Tremendo ser humano!

A todo el equipo e integrantes de la Tuna de Cayey, nuestro más sentido pésame.

Que descanse en paz.

Poco sabor

Muchos han pensado que después de la unión de Grupo Mania en el concierto de Elvis Crespo lo que falta es la unión de todos los cantante de Los Sabrosos del Merengue. Pero quiero decirles que por mucho que empujen algunos, eso está lejos... muy lejos. Una pena.

Mientras los merengueros no se unan, los reguetoneros con sus juntes les comen los dulces. Ujum...

$300 mil son buenos

El actor Salvador Zerboni posiblemente está buscando no tan solo los 300 mil dólares del nuevo “reality show” de Unimas, sino que también el premio del que más ha competido en programas de telerrealidad.

Su gran problema es su genio, que no es fácil. Las batallas y peleas son su fuerte.

A veces hay que dar del ala para comer de la pechuga, pero Salvador es difícil de controlar. En este nuevo “reality” estará junto a su novia. Si se controla y ella lo ayuda, su motivación puede ser más que suficiente para llevar los $300,000, que son buenos.

Ya veremos las peleas.

De la Playa a solista

María León, la cantante menos conocida del programa “Juego de Voces”, donde Yuri, Lucero y Lucerito le robaban el protagonismo, ha tenido muy buen impacto desde el programa y el público vio que sí canta y baila, contrario a lo que decían algunos de sus excompañeros.

Sus compañeros e integrantes del grupo Playa Limbo han dicho públicamente que ellos no votaron a María. Los tres integrantes varones del grupo fueron los que le dijeron amablemente que se fuera. Le decían que debía ser solista, cosa que ella no había pensado.

Y curiosamente sí se hizo solista. Ahora después de “Juego de Voces” las puertas se han abierto para ella en México. Pudo presentar su calidad como cantante y bailarina.

Su pasión es el teatro musical y eso lo tiene muy claro.

Mientras, los de Playa Limbo siguen sus camino con menos éxito y María subiendo.

Such is life.

Los sonidos de Los Tigres

Increíble, pero cierto.

Si me hubiesen dicho hace cinco años que Los Tigres del Norte se presentarían en Puerto Rico lo hubiese dudado.

Pero esta agrupación parece que está bien bendecida. Según la promoción, su show en mayo en el Coca Cola Music Hall será presentada por una agencia del gobierno central. Umm... está raro eso.

Pero parece que el jefe de la agencia de gobierno que auspicia es fan del grupo o como ahora somos The Sounds of Puerto Rico pues hasta incluyeron a los norteños.

¡Juipiti!