Tonny Tun Tun se quedó vestido y alborotado de poder presentarse en las fiestas de Cayey debido al paso de Erin. Eso sí, aprovechó su estadía en la Isla para grabar varios programas y además finalizar lo que será su nuevo disco, que saldrá en octubre. Según los que saben, no tan solo tendrá merengue, sino también bachata. Hello. Tonny está viviendo en España, donde ha hecho su fanaticada, guisa en cantidad y lo quieren muchísimo, especialmente en Canarias. De hecho, estará viviendo en Puerto Rico algunos meses y en España por lo menos cuatro, mientras trabaja en los carnavales y presentaciones contratadas allá.

¡Ah! Pero lo mejor de todo es que los líos que tuvo una vez respecto a pago de pensión se alega que se arreglaron y que ahora es “peaches and cream” con su ex. Me alegro, pues los niños necesitan ayuda y no los deben penalizar por situaciones entre los padres. Así que regresa Tonny y ya sabemos que su fanaticada estará lista para bailar con “el moreno que está bien bueno”. ¡Sopla!

¿A petición popular?

Dicen que Alfredo Adame no estaba contemplado para trabajar en la obra “La casa de Maripily”. Cuando fuimos a la conferencia de prensa de la obra, Pily dijo que no estaría. ¡Ah! Pero mucha gente le escribió a la ponceña para que lo trajera y ella los complacerá. De hecho, hay que recordar que fue galán de las telenovelas de Televisa, esas que se veían en Puerto Rico durante la era dorada y antes de llegar las turcas. Así que Adame estará repartiendo besos como hace cada vez que sale en la obra. Aseguran que cuando anunciaron su participación aumentó la venta de boletos. Ujum.

Del vallenato a la salsa

Carlos Vives es increíble, no tan solo por su talento, sino por su don de gentes. No olvida a la gente que lo ayudó en sus comienzos, no olvida los que le dieron la mano en Puerto Rico cuando vino a hacer una telenovela y no olvida su amor por la salsa. Aunque la canción “La tierra del olvido” ha sido uno de los vallenatos más famosos de su repertorio, ahora se unió al Grupo Niche e hicieron la versión en salsa del tema.

O sea, ahora -por lo menos para esta canción- Carlos canta salsa y al ver la recepción del público a esta versión nuevamente se consagrará. Esto es darle un nuevo aire a la canción que hizo famosa y acercar la misma a las nuevas generaciones que quizás no siguen el vallenato, pero si bailan salsa. Yes.

¿Ciego?

Lo dije: no hay peor ciego que el que no quiere ver. El manipuleo que tiene Manny Manuel con alguna gente de los medios es sencillamente increíble. Le creen todo y aceptan las excusas más tontas e inverosímiles. Dicen que lo quieren, pero lo dudo. Como decimos siempre, mientras le tiren la toalla... Pero ahora él mismo se arropa con la toalla, lamentablemente así no mejorará. Víctor Roque tuvo el valor de decir la verdad y eso hay que reconocerlo. Las demás, puras toallas.

Calientes

No sé si es que tienen imán, pero los intérpretes de narcocorridos están calientes. Hace dos semanas escribimos sobre la situación de grupos mexicanos que interpretan esa música. Pues esta semana asesinaron a Ernesto Barajas, cantante y creador del grupo Enigma Norteño. Lo asesinaron cuando estaba buscando un auto; pasaron dos personas en moto y le dispararon a él y a su acompañante, que también falleció. Ernesto creó canciones para el cartel Jalisco Nueva Generación. No se sabe quién le pasó factura y por qué. Increíble.

Le falta sabor

Aunque tienen a Carmen Villalobos, una de las actrices más queridas y respetadas del medio, la realidad es que la nueva cocina de “Top Chef VIP”... ni fu ni fa. Y no sé si en Puerto Rico bajó la audiencia pues Elvis Crespo salió por su propia voluntad. Que mal o que bien, pero él tiene su gran fanaticada. Carmen lloró cuando salió, pues los que conocemos bien a Elvis sabemos que él tiene un gran sentido del humor y es buena persona. Con su salida la representación boricua desapareció.