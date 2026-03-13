Después de dos semanas de ausencia se supo el pleplé de Deddie Romero. Aparte de estar ayudando a su hija Didi en el entrenamiento para el musical “Chicago”, detuvo su trajín diario para hacerse unos arreglitos.

Así de fácil lo comentó a su llegada al programa de La X. O sea, su rostro de ve “flower”.

Deddie, al igual que Maripily, estuvo en las manos del cirujano plástico Carlos Portocarrero. Aunque ella no lo necesitaba, lo que le hicieron la dejó más “sweet”. Hello, gracias. El doctor Portocarrero hizo muy buen trabajo. ¡Juípiti!

Y hablando de “Chicago”, la obra estrena el 19 de marzo en el Centro de Bellas Artes de Caguas. De hecho, es el regreso de Denise Quiñones a otro musical, que para mí son su mejor carta de presentación. Así que será tipo “duelo” entre ella y Didi, dos jóvenes divas.

Reina del merengue

La película que cuenta la historia de Milly Qiezada ya está siendo anunciada en República Dominicana y se espera que aquí sea estrenada antes de mayo. El filme cuenta la historia de esta joven que sale rumbo a Estados Unidos buscando mejores horizontes... y los encontró.

Protagonizada por Sandy Hernández y Juan Carlos Pichardo, “La reina del merengue” promete tener las mejores canciones de Milly, quien, sin lugar a dudas, es una de las preferidas de su país y de Puerto Rico.

Habrá que ver la película de pie para poder bailar al ritmo de la Reina del Merengue, Milly Quezada. ¡Oh yes!

Clon de Lupillo

Si Sergio Mayer hubiese sabido lo mal que quedó Lupillo ante toda su fanaticada en México no hubiese seguido sus pasos en las primeras semanas de “La casa de los famosos”.

Mayer trató de ser un clon de Lupillo Rivera, pero le fue mal. Como diputado tiene que cuidar su imagen, pero como que no le salió. Esta casa se está distinguiendo por las peleas, pero yo creo que él no se esperaba que Maripily lo recibiera con una entrevista y quedó como que sosito.

Cómo Telemundo sabe que el Huracán Boricua le da “rating”, pues tratan de crear estas situaciones que a veces podrían tener más audiencia que la misma casa.

Pero Telemundo está nuevamente detrás de Maripily para que participe en el “reality” de cocina. ¡Ah! Y en eso la Mari es un palo. Ella cocina rico, hace mezclas que le salen con sazón y hasta paellas o perniles. Su fuerte es la cocina boricua, o sea, que si le ponen recetas extrañas habrá que ver.

¡La sazón la tiene Marpily!