Quienes han visto a Karla Monroig últimamente aseguran que la actriz está devastada con su separación del cantante Tommy Torres. Esta situación que trata de tapar con su trabajo la ha dejado muy dolida, frustrada y emocionalmente mal. No es para menos.

Aunque Karla anunció en febrero en Miami que estaban separados, parece que ahora es que de verdad la situación le ha dado duro o quizás al llegar a trabajar a su patria la nostalgia sea más fuerte.

Pero no es la primera vez, ni la última, que Tommy Torres hace de las suyas. Ellos tuvieron una separación hace algunos años motivada supuestamente por su amistad con Diana Reyes, la cantante cubana ex de Eduardo Cabra, el Visitante.

PUBLICIDAD

En ese momento, Tommy y Diana trabajaban juntos haciendo música y precisamente hicieron un dúo que tuvo mucho éxito. Pero comenzaron los rumores y salieron a desmentir, pero como decimos, con las muelas de atrás.

Diana tiene mucha popularidad en Cuba. Cuando vimos su show en la Casa del Arte en La Habana nos sorprendió. Hay que quitarse el sombrero por su registro vocal y el control que tiene de todo su show. No para y es un bólido en el escenario. Como diría Melody, una diva.

Pero Tommy, a quien le gusta hacer cambios en su música, parece que también le gusta hacer cambios en su vida y aunque Karla viene de una familia muy unida en Guayama, la realidad es que ya cada cual anda por su lado. Pero en el lado de ella la almohada parece que se siente más dura. Tommy se ve tranquilo, pero del agua mansa líbreme Dios, que de la brava me libro yo.

No dudo que al igual que hace su pana de la vida Adamari López cuando hablan de ella, Karla llame a su amigo periodista de Miami para que le escriban lo feliz que está, aunque no sea cierto, o para hablar de lo feliz que está su niña en la Isla; cualquier cosa menos la verdad o lo que pasa. Ujum.

Pero ella sabe que lo que digo es verdad y, nada, nada, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ella es joven, tiene una vida por delante y después de Tommy... más adelante vive gente. Hello, gracias.

PUBLICIDAD

Carro nuevo...

Bárbara Serrano ya comenzó a mover sus tentáculos para darle un “upgrade” al certamen de Miss Mundo Puerto Rico. La empresaria, que ahora maneja todo el certamen en la Isla, consiguió que una firma de autos de lujo cuyo nombre es el de una mujer sea el principal patrocinador del certamen, cuyo evento internacional será presentado por Telemundo el sábado 31 de mayo a las 10:00 a.m. desde India. Ya veremos a la chica en un MB nuevo. Yes.

Votos robados, “hackeo” y renuncias

Sigue el pleplé por el Festival de Eurovisión 2025. Se ha hablado públicamente de “hackeo” de votos y más de cinco países ya han amenazado con salir de la competencia musical que para muchos se convirtió en una batalla política. Desde presidentes, ministros y gente de los medios han criticado el Festival recordándonos que cuando comenzó la guerra en Ucrania sacaron a Rusia de la competencia. ¿Saben quién ganó ese año? Ucrania.

Pero con lo que le hicieron a Melody la han convertido en la gran víctima de un festival con supuestos traqueteos en los votos, países que recibieron votos que no les correspondían y más de cinco países quejándose de cambios en sus votaciones. Tremendo guiri guiri.

Eso no parará ahí, ya verán.