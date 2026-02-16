Después de ganar “El conquistador”, el “reality show” producido por Julián Gil, Jeffery Javier, el ex “Guerrero” de Wapa conocido artísticamente como “El Mamba”, acaba de grabar su primer video musical de la canción “Fleeting Desire”. Producido por Billy Bilizt, grabado en Carolina y Río Piedras, la modelo del video es otra exguerrera: Janice Betancourt.

Tiene efectos visuales muy buenos. Se supone que estrene en YouTube en los próximos días, para que lo disfruten.

Así que suerte a Jeffrey, “El Mamba”, que ha sabido emplear muy bien el dinero ganado en el “reality”. Hello, gracias.

Cancelan gira

Sigue cayendo en pedazos todo lo relativo al Festival de Eurovision, evento que en su momento fue el más importante de la música del mundo, superando al de San Remo y a Benidorn. Eurovision está de capa caída.

PUBLICIDAD

Sucede que la gira que harían por diversos países para levantar el ánimo de los participantes se acaba de cancelar. Parece que a la gente no le interesan los artistas. En primer lugar como que la gente no supera los ganadores de los últimos tiempos y por lo que vemos los votos están yéndose hacia situaciones políticas, como cuando en plena guerra ganó Ucrania. La gente parece que no quería ver a ganadores de otros años. Ah y ni digo nada de Melody, representante de España en el ultimo festival, que fue el robo mejor preparado. Le robaron el premio con “Esa Diva”, que le ha dado miles largos y presentaciones en toda España, además de volverla a pegar en todos lados.

Así que aparte de la molestia por la participación de Israel en el festival, los huevos están a peseta; sigue acercándose el evento y cada vez son menos los países participantes. Una pena que por trampas, por “traquetear” con los votos se chave todo.

Cualquier parecido con concursos de belleza y jurados quejándose… no es pura coincidencia. Ujum.

500 y contando...

Desde que comenzó la telenovela española “Sueños de libertad” comentamos que era una historia diferente y los cambios de personajes a lo largo de la telenovela le han dado nuevos bríos y cambios importantes para mantener al televidente sentado viéndola durante la tarde.

Antena 3 ha tenido la ganancia de millones de televidentes durante la semana.

Cuando estuve en los estudios donde se graba la telenovela en Madrid y en Toledo vi el trabajo que tiene cada uno y el orden hasta de colores con los que van y las secuencias de las distintas escenas para que nadie se confunda. Son muy organizados. Además, la camaradería entre los actores es muy buena.

PUBLICIDAD

Pero ahora llegan al capítulo 500 y para complacer a los televidentes regresa la actriz Alba Brunet, quien tuvo que salir de la telenovela el año pasado por su embarazo. Pues tuvo su niño y ahora su personaje vuelve a la telenovela supuestamente desde Argentina, a donde lo enviaron para que no tuviera que ir a la cárcel.

Alba regresa con nuevo “look”, perdió su melena, pero ya veremos cuál es la recepción que le dan sus amigas de la Perfumería de la Reina. Ujum.