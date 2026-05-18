Sammy Marrero, la voz más emblemática de orquesta alguna, falleció este domingo. Pero conociendo y habiendo hablado con Sammy, durante muchos años su calvario y muerte comenzaron en 2015, cuando la familia de Raphy Leavitt solicitó al tribunal que no le pudiera cantar los éxitos que durante años había hecho éxitos; los mismos con los cuales Raphy había hecho dinero y gracias a su voz contrataban la orquesta.

Nunca entendí el porqué de este proceder de la familia Leavitt. Todavía no lo entiendo, pues si no suenan las canciones no recibes regalías; fueron años difíciles que, por ejemplo, me decía “voy a Colombia y tengo que explicar lo que pasa; imagínate, ellos me dieron duro, es mi sustento. Inclusive, en una ocasión enviaron a una persona para ver si yo cantaba ‘Payaso’ ”. ¡Wao!

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Todos los músicos de la orquesta estaban claros que algunas de las letras de las canciones que interpretaba y aparecían como escritas por Raphy habían tenido ayuda de parte de Sammy.

Me pregunto cómo se sentirán algunos que lo llevaron desde el 2015 hasta ahora con sufrimiento y hasta maldad. Hay veces que el dinero ciega y no hay espejuelos que lo arreglen. Así se sintió Sammy con una gente a la cual le dio su vida por 40 años y al final de su jornada en este mundo la troncharon. Ojalá y las conciencias se limpien en algún momento.

Amigo, que en paz descanses. Aquí todo se paga y alguien cobrará por ti.

Gana “Bangaranga”

El Festival de Eurovision fue un derroche de efectos especiales, de luces que bailaban solas, de grandes efectos de pirotecnia y muchas sorpresas. Aunque ganó Bulgaria con “Bangaranga” (palabra jamaiquina que significa caos), para mí la australiana fue la gran ganadora. A Delta Goodrem la llaman la nueva Celine Dion: tiene presencia, una voz impecable, toca piano y movimientos escénicos muy acertados.

Pero el público y el jurado votaron por la propuesta musical fresca y alegre de DARA, una chica que viene precedida por una gran popularidad en algunos países de Europa. La canción con un estribillo repetitivo acaparó al público.

Los que apostaron por Finlandia, que desde el principio sonaba como la favorita, perdieron dinero. Llegó en quinto lugar.

Pero sigo diciendo, si “Bangaranga” se alzó con el triunfo, cómo es posible que “Esa Diva”, de Melody, no haya conseguido los votos para ganar el año pasado. Del tiro, la ausencia de España y otros países se notó.

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La mejor votación de España fue con Chanell y su “Slomo” hace tres años, que más era un clon de Jennifer López que una apuesta en escena novedosa. Pero, such is life.

Así que los apostadores tienen que haber perdido miles largos.

¿Shakira y Colvis?

Bueno y parece que el amiguito de Maripily, Clovis Nienows, con quien estuvo en “La casa de los famosos”, anda detrás de Shakira, a pesar de que se ha dicho que ella sale con un británico millonario. ¡Na! ¡Va a ser un pelao!

Según los más recientes comentarios de periodistas y las informaciones provenientes de Colombia, el mexicano estuvo con ella en dos actividades deportivas y se veían muy divinos.

Clovis es encantador y muy amable, y la vez que estuvo en Puerto Rico acababa de dejarse de la novia, la venezolana Aleska Génesis.

Así que veremos si el amor por Shakira le hace “waka waka” o como la nueva canción del mundial, “Dai Dai”.

Hello, gracias.