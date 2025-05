Los que desean bailar o aprender a bailar no lo harán con el nuevo programa de Wapa, pues aunque algunos bailes que les han dado a los concursantes son fáciles, los que nunca han bailado se trancan por la presión. Ellos deben seguir la coreografía que les enseñan, pero en dos o cuatro horas no se aprende.

En “Mira quién baila” (Univisión) -programa que producía mi amigo Nelson Ruiz, q.e.p.d.- les daban más tiempo para practicar, tenían el estudio disponible y cuando llegaba la hora de prender las cámaras ya todo estaba listo y se habían memorizado las rutinas.

Volviendo a “¡Claro que baila!”, una de las que está aprendiendo desde cero es Veronique Abreu Tañón. La periodista asegura que cuando más ha bailado es ahora en el programa: “No bailé en grupos escolares, ni siquiera tomé clases de baile en la escuela o como pasatiempo. Lo mío era modelar y cantar en la escuela. Modelo desde los 14 años, pero de baile nada”.

Esta noche en el programa tendrá que bailar nuevamente.

“No te puedo adelantar el género, pues es bien diferente a lo que hice, con tacos y todo, pero ya me estoy preparando y mi coreógrafo y compañero bailarín, Heber Mejías, me ha ayudado mucho. Esta mañana estaba practicando y mi hija de 22 años me dio algunos consejos de cómo poner las manos, mover los pies; esto se está convirtiendo en una participación colectiva”, aseguró.

¿Y qué te dice el público?, le preguntamos.

“Muchos están contentos, me conocían solo por escucharme y ahora me están viendo en otra faceta, la gente me dice que disfrute, que es bueno que además de llevar alegría en la radio también puedo llevarla ahora a la televisión y que no es nada político. Me arriesgué con la participación bailando salsa, pero es Wapa quien escoge desde quién es tu coreógrafo hasta qué bailas”.

De hecho, Mejías tiene trayectoria, pues ha participado en varios musicales y es muy conocido por las obras presentadas en Bellas Artes, donde la crítica le ha favorecido.

¿Qué opina tu hija cuando te ve bailar?

“Mi nena está bien contenta. Me mata cuando me dice de tal o cual paso y todo lo que debe hacer. Agradezco sus recomendaciones. Soy mama soltera y para mí ella es mi gran alegría y mi luz. Que esté apoyando lo que hago es muy importante”

Si ganas el concurso, ¿en qué emplearás el dinero?

“Mi hija quiere entrar en premédica y el dinero lo dejaría para sus estudios y parte para viajar. Ella quiere ir a Europa. Esos son los planes“, sostuvo.

Veronique llegó a WKAQ 580 AM en el 2019 y de inmediato se convirtió en una de las reporteras más pegadas de la radio. Luego se ganó un lugar en el noticiero mañanero donde comienza con noticias desde las 5:00 a.m., levantando el ánimo de la gente y ofreciendo las noticias más calientes del momento. Aunque le tocan “las noticias positivas”, las llamadas del público todos los días son bastante positivas también, tratando de ayudar en los problemas de la comunidad. La gente la trata como a la familia.

Ya veremos esta noche cuál es el reto y qué dicen los jurados que han lucido ambivalentes con algunos de sus comentarios a los artistas participantes. Es como si después de opinar se arrepintieron. ¡Niños, a organizarse!

Los maestros de la escuela de Jowell

Bueno y una colaboradora de nombre Nina ha enviado lo que ella sugiere como maestros de la escuela urbana de Jowel:

Religión - Daddy Yankee

Finanzas - Miredis Santiago

Estudios Sociales - Raw Alejandro

Salud - Ivy Queen

Recursos Naturales - Pedro Capo

Contabilidad - Raphy Pina

Pintura - Elvis Crespo

Equitación - Joseph Fonseca

Filosofía - Vico C

Deportes - Wisin