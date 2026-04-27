“Te lo vendo al costo”. Así decía Byankah Sobá en el programa “No te duermas”, una frase creada por el productor Kcho Santiago. Aunque actualmente no está en la televisión, la casi, casi doctora sigue recibiendo el cariño de la gente que le dicen la frase como modo de comenzar una conversación.

Byankah es una luchadora y al mal tiempo da buena cara. A pesar de haber sido diagnosticada con esclerosis múltiple por golpe del destino (su esposo tenía que hacerse una revisión completa y para apoyarlo, ella también se sometió a las pruebas y es cuando le diagnostican esta enfermedad), Byankah no claudica. Gracias a Dios, en su caso es asintomática.

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“El Dr. Ángel Chinea, quien me trata, es una persona maravillosa. Su tratamiento y ayuda han sido muy positivos en mi caso”, reveló.

Byankah ha aprovechado su tiempo de estudio en la Universidad Carlos Albizu para no tan solo haber completado su maestría, sino también para dedicarse a sus estudios doctorales, que concluye en junio de este año. Además es “coach” profesional y mientras termina también ha ayudado a muchas personas con sus charlas para el manejo de emociones y autoestima, entre otros.

“Son charlas interactivas y la gente responde muy bien. Es una maravilla lo que ocurre en cada una, pues cada charla tiene dinámicas distintas”, indicó.

Byankah, quien este año cumple 11 de casada con Eduardo Ramírez, lleva alivio y buena vibra a las personas que disfrutan de sus seminarios: Si llegas deprimido, la depresión se va y lo que te llevas es alegría. Ella te enseña a controlar tus emociones creando un día de alegría, juegos y recuperación… sin bótox. Tremenda experiencia.

Sacrificio para llegar

Hace varias semanas almorcé con Shalimar Rivera. No sabía que estaba entrenando para llegar a las competencias de fisiculturismo, las cuales ganó en cada categoría que participó la semana pasada.

La modelo, presentadora y empresaria siempre estuvo vinculada a los deportes y la beca que ganó para entrar a la universidad la obtuvo por sus destrezas en el baloncesto.

Shalimar asegura que toda la vida le ha gustado hacer ejercicios y con la ayuda de su entrenador Luis Ojeda pudo alcanzar otro de sus sueños: participar en las competencias en Puerto Rico que le abrieron la puerta para participar en las de Carolina del Norte y Texas.

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“Para estas competencias, si los organizadores no te invitan por tus méritos no hay oportunidad de participar. Para mí era importante. Si llego a la categoría Olympian es lo máximo. Siempre he sido demasiado disciplinada, estructurada y para estas competencias los jueces son muy estrictos y sigo las instrucciones”, aseguró.

Pero todo triunfo tiene su sacrificio, desde tomar dos galones de agua diaria, comer ocho veces al día con una dieta estricta, desayunar siete claras de huevo y no comer carne roja en la parte final del entrenamiento.

Pero ya está en la recta semifinal para representarnos. Cuando le dijeron de las competencias pensó que quedaría en tercer lugar, pero el triunfo le dio más fuerza para seguir batallando y representarnos en julio en Texas y en noviembre en Carolina del Norte.

“Estoy emocionada. Me sacrifiqué, pero valió la pena. Ahora en junio abro Salud 24/7 en Plaza Loíza de Hato Rey y hasta ahora las cosas están muy bien. Con dedicación y esfuerzo las cosas se consiguen. Allí habrá personal profesional que atiende al público y los resultados se ven bastante rápido si sigues nuestras indicaciones. La gente se siente saludable, se ve saludable y hasta sale más alegre. Eso es lo que queremos”, enfatizó.

Si Shalimar sigue participando en las competencias de fisiculturismo podría llegar a ganar hasta $400 mil al año. Así que aunque ahora pase hambre y tome agua por un tubo y siete llaves, valdrá la pena. Es como pegarse en la Lotería sin comprar boleto, aunque con más esfuerzos. Hello, gracias.