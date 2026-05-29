El nombramiento de David Reyes, el hombre ancla de “Notiséis”, como nuevo presidente de la Corporacion de Puerto Rico para la Difusión Publica fue un gran acierto de la gobernadora Jenniffer González Colón.

David, prácticamente, ha sido la figura más conocida del canal y en momentos difíciles nos mantenía tranquilos y hasta nos olvidamos de los huracanes con la paz que demostraba.

Los empleados lo quieren y lo respetan por su verticalidad. Hace años que lo conozco y ciertamente es un caballero, pero lo más importante ahora es que no es alguien que viene a aprender, sino alguien que ha estado en la empresa y por lo que vi ayer en el canal, los empleados lo apoyarán y eso es importante.

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No tan solo eso, David sabe lo que va a hacer para mejorar muchas áreas en dichas empresas, pues la Corporación no es televisión nada más.

Cuando comenzó a regarse la voz de que Luis Rodríguez Díaz dejaría la presidencia para aspirar a la alcaldía de Luquillo, algunos que lo supieron estaban preocupados pensando en quién nombrarían; eso siempre crea miedo. Pero cuando la Gobernadora designó a David fue como un bálsamo.

La gente sabe lo que él da, lo trabajador que es y lo mucho que quiere a la empresa. Su esposa, que es divina, lo apoya totalmente y eso también es importante. Además, tiene un equipo “all star”: el Ing. Kennet Torres, Marietty La Santa y el Ing Juan José Valentín, todos ellos muy competentes, llevan trabajando muchos años y conocen cómo se bate el cobre allí.

Ah, pero me enteré que cuando llegó Luis Rodríguez el año pasado encontró algunas cuentas sin pagar de presidentes que habían pasado por allí hace años luz. Claro, esos mismos son los que “si te vi ni te conozco”.

Así que por ello no es raro que David haya dicho que lo primero que hará es sanear las cuentas y pagar lo que deben. Hello, gracias.

Muy bien, credibilidad ante todo y cuentas claras conservan amistades.

Bueno, pero si Luis gana las elecciones me imagino que llevará bacalaítos para todp el mundo. Hello. gracias.

¡Éxito a David, voy a ti!

Turquía está de moda

Me encontré con el diseñador Anthony Quintana, quien acaba de llegar de Turquía, donde estuvo haciendo reportajes para el Canal 6 sobre las vitrinas de tiendas de ropa, además de Turquía en general y, por su puesto, el gran mercado, del cual dice que hay de todo.

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De hecho, me comentó que luego de difundir los capítulos de las vitrinas utilizará nuevo pietaje fílmico para hacer más cápsulas y que el público disfrute de Istambul. Nada, nada, que por lo que me dijo no todos los chicos y chicas bellos y bellas que vemos en las telenovelas están caminando por las calles.

Aseguró que hay muchas mezcla de raza, pero no todos son superdivinos como se ven. O sea, habrá que ir a los lugares donde graban las telenovelas para verlos. De hecho, luego de su viaje, ahora viene la moda turca en sus piezas, en las que los colores estarán entrelazados y el oro será el denominador común.

Así que ya veremos a Anthony con su nueva colección inspirada en Turquía. Hello, gracias.