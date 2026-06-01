Si alguien ha dado cambios en su vida desde que participó en la competencia de TV “Nuestra Belleza Latina” es Chanty Vargas. El “reality show” de Univision la catapultó y aunque no ganó fue contratada como animadora de programas de televisión.

La ojiverde y superguerrera en dicho espacio ha cambiado su vida desde que salió de Mega TV. Chanty se casó, tiene a Milo, un niño bello, divino. Actualmente está enfocada en su empresa y sus trabajos en favor de los perritos. Como buena “animal lover” tiene unos amiguitos de cuatro patas que son bellos.

Hace algunas semanas compartí con ella, su bebé y su esposo. Me dijo que venían cambios y exactamente eso hizo ayer domingo: Se bautizó en la iglesia a la que asiste y la foto ese momento se ha hecho viral.

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Esta nueva etapa significa lo tranquila que está y sobre todo el convencimiento de que estar en la iglesia y compartir con su nueva familia es lo correcto. Pa’lante Chanty, voy a ti aunque ya no cantes por los pasillos del canal.

¡Son 50!

Llegar a 50 años de tocar ininterrumpidamente con su orquesta es un gran logro en este país. Ah... y seguir guisando es más difícil aun. Pero Roberto Ortiz y su orquesta celebraron anoche en Carolina medio siglo en la música. El grupo que comenzó en Villa Palmeras, apoyado totalmente por el maestro Willy Rosario y algunos exintegrantes del Combo de Cortijo, se ha mantenido trabajando dentro y fuera del país.

“La primera presentación fue en mi graduación, yo quería tocar en el baile. Quería llegar con un sonido fresco, nuevo a la juventud, y gustó mucho. Luego me mudé para Carolina y all arrancamos fuerte. El alcalde Aponte de la Torre prácticamente me adoptó. Allí saqué mi primera producción y en 1991 firmé con la Casa Kubaney. ‘Ruleta del amor’ y ‘Confesión’ fueron los primeros éxitos que nos llevaron hasta Nueva York. Esa última fue escrita por Domingo Quiñones”, indicó.

¿Que has aprendido en todos estos años?, le preguntamos.

“Que para hacer buena música hay que tener una visión a nivel internacional, saber lo que le gusta a la gente y que debes dividir el público en dos: los jóvenes y los no tan jóvenes. Conociendo el público ya sabes lo que tocarás, tu repertorio; hay que estar pendiente del público que te fue a ver. Mira lo que pasó con ‘Macarena’, la cantó todo el mundo; ese es un tipo de canción para todos, sin importar edad. Ese tipo de canción, con ese éxito, no se hace todos los días. Ellos vieron que todos cantaban y bailaban y le sacaron provecho”, dijo del recordado éxito de Los del Río.

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Entre los cantantes que ha tenido su orquesta se encuentran Danny Sánchez, quien luego cantó con Ray Barretto, Eusebio López, José Luis Souffront y José “Cheo” Peterson.

Pero a pesar de comenzar la celebración de sus 50 años anoche en Carolina, Roberto ya se prepara para la Navidad y viene con varias canciones. La idea es presentar un nuevo baile. Por lo pronto, unirá el cuatro puertoriqueño a la guitarra eléctrica y concluirá con un baile moviendo mayormente las caderas. Habrá que ver.

Pero tendremos que esperar a principios de septiembre para conocer lo nuevo de Roberto Ortiz y su orquesta. Además un personaje de cabezudo engalanará las presentaciones. Ya veremos.

¡Muchas felicidades!