Los políticos no paran de buscar pautas y tratar de aparecer en todo, inclusive opinando sobre concursos de belleza y comentarios hechos a otra candidata.

¿Que la chica que está defendiendo es de Corozal? Muy bien. Sabemos que el alcalde Luiggi García está buscando votos, pero me parece que en Corozal debe haber muchos problemas más importantes que el responderle a la ex Miss Puerto Rico Jennifer Colón sobre sus expresiones en contra de Orlanis Rivera, Miss Corozal.

Total medio mundo critica cuando maquillan mal a una persona y pocos dicen algo. Así que le sugiero a la chica que para la próxima vez que cambie de maquillista, y ya que el alcalde Luiggi García está tan preocupado, pues que busque un dinerito y pague el nuevo maquillista y se acabó.

¿Y cual fue el pecado de Jennifer? Atreverse a decir su verdad.

A Jennifer, que ha hecho historia con su participación en Miss Universe Puerto Rico, se le olvidó que ella trabajaba en Wapa. Total, medio mundo pela a Yizette Cifredo y nadie dice nada. Cuando Sonia Valentin estuvo a cargo del certamen también la pelaban.

¡Ah! Pero como Yizette es una de las nenas preferidas de Wapa, pues Jennifer pagó por su comentario. Y que Yizette quiere ser más reina que la ganadora eso ha sido de toda la vida; lo dicen casi todas las participantes... pero no públicamente.

Como hubiera dicho mi amigo Harold Rosario (q.e.p.d.)… eso es noticia vieja. Yes.

Un Miss Universe sobrio

Y este año no habrá muchas fiestas en Tailandia, sede de Miss Universe, por el fallecimiento de la reina madre, Sirikit Kitiyakara, quien por su elegancia y porte fue comparada con Jacqueline Kennedy. Por su fallecimiento se decretó un año de luto. Hasta los reporteros de televisión han vestido de negro en honor a la reina.

Así que veremos cómo será eso, pues todo ha sido sorpresivo. En Puerto Rico que se preparen para cuando presenten el certamen internacional el próximo año. Lo que no bailarán este en Tailandia lo podrán hacer en la Isla; aunque, claro, serán otras candidatas.

Allá en el concurso, el próximo mes habrá más visitas a los templos y lugares culturales que tener baile, baraja y botella. Aquí... las llevarán hasta a Piñones.

La llevan al palo

La selección de Miss USA, Andrey Eckert, no fue por televisión abierta, sino por “streaming” y con los bolletes que ha tenido el certamen, quien coronó a la nueva reina fue la actual Miss Universe, Victoria Kjær Theilvig, a quien le han sacado el jugo.

Sé que ella seguirá trabajando con la organización, pues es fajona. Supo desde el primer momento que esto no era cosa de cuento de hadas, solo trabajo y eso ha hecho. ¡Muy bien!

¿Otra vez, Julián?

Como está a la vuelta de la esquina su nuevo “reality show” y necesita promoción, ya salió Julián Gil esta semana hablando de que Marjorie de Souza no le deja ver al nene, cosa que está mal. Pero, Julián, dile a tu relacionista que te busque otro libreto please, ya cansa la misma historia.

¿Quien ganará “Objetivo Fama”?

Yancy, Sheila, Dionisio y Cristian: uno de ellos ganará “Objetivo Fama” 2025.

Las chicas han sido consistentes en sus muy buenas presentaciones. Cristian es dramático y trata de conquistar al grupo que le gusta eso, pero esto es un show de canto, no de quién es más dramático. En el caso de Dionisio, se salió del “karaoke mood” de algunos de los concursantes e hizo suya la canción “Salome” dándole otro matiz.

Ya veremos hacia donde se van los votos, que los deben dar por talento y no por “panismo”, pues si no, quien gane pasará sin pena ni gloria. La final de “Objetivo fama” será el próximo domingo.