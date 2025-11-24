La batalla de los hijos de Frankie Ruiz comenzó con la radicación de una demanda por parte de la hija mayor, Yaritza Ruiz Crespo, a quien han dejado fuera todo lo que significa bienes y/o regalías del salsero.

Frankie no se casó con la madre de Yaritza, Magda Crespo, pero sí la reconoció como hija.

Durante los pasados meses, Frankie Jay ha estado trabajando en una investigación sobre el salsero mayagüezano Frankie Ruiz q.e.p.d . Mientras trabajaba en la historia, la hija mayor del salsero radicó una demanda civil sobre su exclusión de participación de herencia.

Yaritza Ruiz Crespo está demandando a José Frankie Ruiz Jr , a Christina Nicole Musa y a Judith Vázquez Ruiz.

Frankie Jay no tan solo consiguió la demanda radicada en el Tribunal de Mayagüez hace varios días, sino que también pudo entrevistar a Yesenia Ivette Merle Valentín, cuya madre radicó la demanda.

Es la única declaración que dará a raíz de esta situación legal.

Los abogados de Yaritza, el licenciado Winston Vidal Gambaro y Humberto Feliz Cobo Estrella, representan a la hija del artista.

¡Ahhh!, pero Frankie Jay no tan solo tiene la demanda, sino que el certificado de defunción de Frankie Ruiz, donde se especifica quién era su viuda.

Según Frankie Jay, el caso es complicado, por ello las entrevistas que ha hecho por su investigación para llegar a la verdad están presentadas inéditas en FJ Directo, en YouTube.

De hecho, para poder publicarlas, la empresa de YouTube verificó documentos y datos sobre el caso, para evitar difamación o noticias “fake”, de las tantas que hay en las redes.

Este verificó que Yesenia Ivette Merle es la hijastra de Frankie, su madre es Milagros Merle, con quien Frankie Ruiz se casó y nunca se divorció así que también es heredera. En el certificado de defunción aparece como viuda.

Tanto Frankie Ruiz Jr, como Christina Nicole Musa y Judith Velázquez se han negado a dividir el caudal hereditario.

Como Frankie Ruiz no dejó testamento, en la demanda se alega que Yaritza no ha visto ni un chavo.

Inclusive, Yaritza ha intentado llegar a un acuerdo antes de radicar la demanda, pero no se ha podido por situaciones irreconciliables entre ellos.

La investigación de esta situación ha llevado a Frankie Jay a encontrar documentos, como certificado de defunción, actas de matrimonios que, posiblemente, la misma familia ni tiene. O sea, que me parece que cuando este caso se vea tendrán que llamar a Frankie Jay de testigo para que aporte luz a todo esto y, de verdad se haga justicia.

La salsa y el guayacán que ha pasado Yaritza con todo esto nos deja con nuevas reflexiones, pues desde que Rauw Alejandro comenzó a cantar las canciones de Frankie Ruiz hemos escuchado en varias radioemisoras las versiones originales del mayagüezano y por todas esas “tocadas” hay que pagar, y las regalías tiene que llegar a alguien. Ujum

Y me imagino que Rauw o su gente pagaron por los derechos… Siga sumando.

Creo que, para cerrar el año, Frankie Jay está destapando otro escándalo legal. Nuevamente, el nombre de una de nuestras grandes figuras, su familia batalla por lo que le toca, en este caso una hija de una gloria de la salsa. Hello, gracias.