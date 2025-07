El elenco de la telenovela “Sueños de libertad”, el culebrón más visto de España el último año, está de vacaciones luego de que les “sacaron el jugo” durante los pasados meses.

Hablamos con Isabel Moreno, cuyo personaje de “Claudia” ha pasado de ser viuda a posiblemente convertirse en la más enamoradiza del elenco. Cada día tiene mayor participación y eso a ella le encanta.

“Después de adelantar las grabaciones, por fin estoy de vacaciones y descansando. Estoy en Madrid, sin estrés, rompiendo la dieta, desde dulces, frutas, helados y todo lo rico; lo prohibido cuando grabo para evitar engordar. Pero eso lo combinas con ejercicios y por lo menos empato lo que subo y lo bajo por el otro lado. Me he comprado un sofá bajito cada vez que me levanto y siento que hago ejercicio, es muy bueno”, dijo riendo.

PUBLICIDAD

Tu personaje ha cambiado de ser la vendedora de Perfumería de la Reina, tranquila y que no rompe un plato, a ser más atrevida...

“Sí, ha habido un cambio por los momentos fuertes que le ha tocado vivir, desde la pérdida de su hijo, de su marido. Ahora sí es una mujer empoderada, que se atreve a luchar por conseguir lo que quiere y hasta le pide al dueño de la fábrica que la ayude a conseguirle trabajo al chico que le gusta. Está medio atrevida”.

Isabel, que trabajó en “Amar es para siempre”, tiene más fama desde “Sueños de libertad”.

“Ahora que estoy en Madrid, voy al supermercado y la gente me reconoce, sobre todo si hablo. Es cómico, te dicen el nombre del personaje o lo confunden con otro. Solo tengo agradecimiento que esta serie ha dado un impulso a mi carrera, además del reconocimiento a nivel internacional, por la gran cantidad de mensajes de diversos países que recibo. Soy muy afortunada. Lo único que me faltaría de estas vacaciones es ir a Puerto Rico para disfrutar de sus playas y de la gente. Los mensajes que recibo de allá son muy cálidos y tengo muchas ganas de visitarlos”, aseguró.

Para Isabel, su amistad con Candela Cruz, Alba Brunet y Marta Belmonte es muy importante y se sienten y se tratan como familia. Mientras Isabel está en Madrid, Candela anda por Italia con su familia; Alba a la espera de su bebé y Marta terminando de decorar su nuevo apartamento. La chicas de Perfumería La Reina aprovechan sus vacaciones antes de que comiencen nuevamente las grabaciones y más cambios en la telenovela, que tiene el reto de seguir conquistando al público telenovelero. Hello, gracias.

PUBLICIDAD

Papa Jossy

Josean Vargas es uno de los actores jóvenes más versátiles de nuestra televisión. Es una pena que solo lo veamos en ocasiones especiales. Pero por fin han reconocido su talento y deja a un lado el personaje de la “Abejita” que tantas risas provocó en nuestros televidentes y regresa al teatro invitado por Miguel Morales para protagonizar “Soy 4XL, ¿Y qué pajó?. Junto a Josean estarán Wilfred “Cholón” Morales, Erick “Chicho” Rodríguez y Rubén El Mago. O sea, hay que superar los XLarge para trabajar en la obra. La misma comenzará en el Centro de Bellas Artes de Santurce el 2 de agosto.

Nada, nada, que no podemos esperar que la obra sea auspiciada por algún sistema para adelgazar, pues ese no es el “look” de la historia. Además, ellos aseguran que comprar ropa “oversize” está de moda. ¿En serio?

Hasta en Miss Universe aceptan hora a las “plus”… así que de qué hablamos. Juípiti.