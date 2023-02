Los que hicieron el comercial de Isabel Pantoja para anunciar su concierto en Puerto Rico nuevamente (y no sabemos si esta vez si se dará) incluyeron a Juan Gabriel. César Sainz ha jurado y perjurado más de cinco veces que se presentará en la Isla y ya sabemos que eso no ha sucedido.

Pues ahora que la gente ya esta cansada de comprar boletos para funciones que no se dan y perder el dinero que pagaron por el servicio de expedir el boleto han visto un cambio en la promoción. Parece que es Juan Gabriel y la Pantoja.

Parece que quisieran decir que Juan Gariel estará con ella, a menos que sea en video. Pero la realidad es que Juanga se ve muchísimo en el anuncio. Usted podría pensar que es el invitado... ¿Cómo?

Ya veremos si Isabel, la llamada otra reina de España, viene al superanunciado concierto del 26 de febrero. ¿Cuántas veces ha dicho el productor César Sainz que viene? Ciertamente, la Pantoja le ganó al cuento del lobo y los que han comprado boletos han caído de bobos varias veces y DACO no puede hacer nada.

Buscan opciones los “guerreros”

Sigue la incertidumbre de algunos de si “Guerreros” regresa a Wapa TV. Me cuentan que varios de los integrantes están intentando entrar a un reality de otro canal, pero la situación no es tan fácil. Algunos no son tan conocidos o no tiene las destrezas de hablar o montar una historia como las que se hacen en este tipo de show, donde no necesariamente la fuerza es lo más importante. Así que por más que dos o tres -incluyendo chicas- se quieran vender como “non plus ultra” en el otro canal, allá saben lo que da cada cual y también han visto quién tiene carisma y quién no. Hello, gracias.

Miss Universe

Mientras en Puerto Rico siguen anunciando Miss Universe y que las chicas participen, la realidad es que cada año son menos las que quieren entrar. Los anunciantes antes se mataban por auspiciar y ahora brillan por su ausencia. Hasta en Estados Unidos el certamen no es lo mismo. Pero llevarse a las tres finalistas a vivir a Tailandia es atractivo.

La realidad es que mientras aparezcan chicas que han sido entrenadas en Miami o que han participado en los certámenes de allá, o sea las carreristas, será cuesta arriba que gane otra Dayanara. Ya veremos, pero me suena a que hay que hacer algo y pronto.

Julia Morley anunció que Miss Mundo 2023 sería en Puerto Rico, pero parece que todo fue para calmar los ánimos y la gente del internacional no se han visto ni en los muñequitos. Juípiti.

De vuelta el romanticismo

Se acabó la música de Navidad y algunas radioemisoras están pautando baladas, temas de telenovelas y las famosas batallas de los hermanos Pimpinela. Para algunos es un regreso a buena música, para otros es recordar los éxitos de siempre en el mes del amor.

La realidad es que suena raro escuchar “María la del barrio” o “El privilegio de amar”, temas que en su tiempo fueron éxitos. Pero ahora Thalía (aunque durante los pasados años ha dicho que regresa a las telenovelas) está muy tranquila con su marido y sus niños en Nueva York y de trabajo nada.

En el caso de Lucero y Mijares, aparte de que se divorciaron y están canalizando la carrera de cantante de su hija Lucero, que ya tiene 18 años, por su parte le han sacado partido a presentarse y cantar juntos, aunque cada cual por su lado a nivel de amor.

Y otros que han regresado a la radio boricua son Franco De Vita, Guillermo Dávila, Ricardo Montaner y hasta Marco Antonio Solís. Así que bueno por ellos y sus regalías.