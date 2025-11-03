Anoche concluyó “Objetivo Fama” en su regreso a la televisión puertorriqueña. Muchos pensaban que esta edición no tendría éxito y otros la querían comparar con las anteriores.

Esta edición celebrada en el Centro de Bellas Artes de Caguas tuvo menos líos y, obviamente, momentos inolvidables. Los anteriores fueron en el CBA de Guaynabo, un “venue” que todavía está como si el huracán Maria hubiese pasado ayer. Una lástima.

Uno de los grandes aciertos de esta temporada fue traer como presentadora a Jimena Gállego, a quien el público ha seguido en “La casa de los famosos”.

En la animación, Jimena no cayó en la repetición del estribillo que hizo famoso Yuri de …Eres tú... eres tú...…. Eso fue bueno. Jimena creó su propio estilo, le dio su toque personal y, por supuesto, su carisma es innegable. Además, como he trabajado con ella sé la clase de persona que es y de su amor por sus hijas, Clara y Ciena, y obviamente el apoyo incondicional de su esposo, el Lcdo. Antonio Collado, que estuvo junto a ella en toda esta “nueva vida” en la Isla.

Vimos cuando el público le pedía fotos y ella con su mejor sonrisa se retrataba. No tiene guille de nada, ni mucho menos de estrellita marinera como otras que han llegado a estas playas. Durante su estancia en la Isla vivió en el Viejo San Juan y a las 7:00 a.m. podían verla caminando por la ciudad amurallada o comiendo en los restaurantes. De hecho, una de las dueñas del restaurante La Garita nos confirmó que Jimena fue muy amable con el público que la reconoció en su negocio y mis fuentes aseguran que fue varias veces. En este lugar se ve la costa norte de Puerto Rico y La Perla, donde se grabó “Despacito”.

“Es una de las vistas más espectaculares que he visto. Me encanta La Perla, es increíble; la brisa, el mar, la vista, la gente, desde comer comida típica hasta los bailes que hacen allí, todo es maravilloso. En Puerto Rico todo el mundo es amigable, muy musical, saben juzgar el talento y sin que suene mal son gente maravillosa. Desde que vine por primera vez me enamoré de Puerto Rico. Después de esta experiencia lo estoy más y quiero traer a toda mi familia para que disfruten de la Isla”, nos dijo.

En las próximas semanas, Jimena tendrá un bajón de adrenalina en lo que se prepara para producir “Reina de Corazones Noches Despechadas”, un espectáculo con las animadoras Shanijk Aspe, Krystal Silva, María Inés Guerra, Ema Escalante, Gloria Toba y ella misma, donde interpretarán canciones solo de despecho y ha sido un superéxito en todos lados.

“Comenzamos en México con este concepto y hemos seguido. La recepción del público es increíble, pues todos hemos tenido despechos. Me gustaría traerlo a Puerto Rico el próximo año. Ustedes saben lo que es bueno y aprecian el arte y eso es maravilloso para los artistas. Por eso sé que gustará. Ojalá y podamos venir”, comentó.

Nada, nada, que Jimena ha sido muy bien querida y aceptada por el publico boricua y eso se debe a su humildad y don de gentes, algo que no tiene todo el mundo. Te esperamos en “Objetivo Fama” 2026. ¡Yes!

Las turcas arrasan

Desde que llegaron las telenovelas turcas a la televisión latinoamericana se quedaron con el canto con sus escenarios espectaculares, excelentes actuaciones, actrices bellísimas y galanes divinos ni se diga. Hasta los malos son bellos.

Neslihan Ataguc, quien protagonizó “Kara Sevda”, está siendo considerada para estelarizar la próxima película de Jason Statham. El actor, cuya fortuna supera los $25 millones, coincidió con la actriz en el Festival de Cine de Venecia, en Italia, y desde que la vio su reacción fue inmediata. Él ya conocía la fama de la actriz, cuya producción “Kara Sevda” ha sido la telenovela más galardonada en Estados Unidos con varios Emmys.

De hecho, en el festival de telenovelas turcas en Miami coronaron a la actriz como la reina de las telenovelas y ella agradeció en español la distinción. Para la película tendrá que aprender inglés. Se supone que el filme comience rodaje en enero bajo la dirección de Guy Ritchie, uno de los mejores en su estilo de películas de acción y quien vuelve a trabajar con Statham. O sea, llegaron las turcas a Hollywood. Hello, gracias.