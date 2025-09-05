¿Cuando dejará Julián Gil la manía de hablar de las mujeres en su vida en cada entrevista que le hacen?

Fíjese usted, por ejemplo. Si van a hablar de algún programa o reality, él busca la forma de hablar de su ex Marjorie de Souza. Incluso, decir que la madre de la actriz es alcohólica. Como la venezolana no le hace caso ya, pues ahora el “punching bag” es la actriz Ximena Duque, quien está felizmente casada. Aclaro que no la conozco, pues de Marjorie dijo que yo la defendía porque era mi amiga. La conozco, la he entrevistado, pero no soy su amiga. Nada más lejos de la verdad.

Julián alega que Ximena le fue infiel con Carlos Ponce. Pero yo recuerdo que en enero de este año, cuando entrevisté a la actriz española Marta Belmonte, que actualmente actúa en la telenovela “Sueños de libertad”, me comentó que había sido novia de Julián cuando él estuvo en España. No sé si fue para la misma época en que tenía un noviazgo con Ximena o cuando hizo una películas, pero a lo que voy es que él nunca ha sido un santo, no empecé a que su ayudante de prensa lo vende como tal. Ujum.

Así que venir ahora, que se supone que esté felizmente casado, a hablar de otras mujeres en su vida se ve feo. Como decía mi papa, “Un caballero nunca habla de una dama”.

O sea, que prepárese que lo próximo será que se acordó que tuvo algo con X y que también lo engañó. Está mal que no le dejen ver a su hijo Mateo; sí está mal, pero creo que él sabe por qué es.

Una pena, pues pensar que de ser un modelo cotizado en Puerto Rico se haya convertido en animador, actor de cine y televisión, un gran logro, pero ahora hablando de mujeres lo deja muy mal parado. Y prepárese que todavía no ha salido el “reality” que grabaron en República Dominicana.

He dicho.

Pasados y presentes

Bueno y estuve con algunos de los ganadores de las ediciones pasadas de “Objetivo Fama”, quienes se unirán a los nuevos participantes este sábado para dar un concierto distinto, para el cual ya vendieron todos los boletos.

Para arrancar, Fernando Allende sustituirá a Cristina en el jurado, pues ella cantará “La gata bajo la lluvia” y aclaró que se sabe la letra, pues le recordamos que en su época en el show había olvidado la letra de una canción y con todo y eso ganó.

Janina es divina y está de regreso en la Isla, específicamente en Lajas, y su niño de tres años fue inscrito en la escuela. Ella quiere que sus padres tengan la oportunidad de compartir con él y su familia. Su esposo Tiago Riani también está contento con el cambio de país.

La historia de amor de ellos fue “speedy”, pues se conocieron, fueron novios seis meses y se casaron. Ahora que recuerda esto dice que es lo mejor que le ha pasado, pues esos noviazgos largos en el mundo del espectáculo son difíciles. Está contenta de volver a Lajas, ya que para criar un niño es mucho más tranquilo que Los Ángeles, donde Janina trabajó y escribió libretos para distintas producciones, además de sus producciones para Universal Music. De hecho, me dijo que en esta ocasión ella selecciona todo, o sea, no tiene presión de disquera alguna.

“‘Objetivo Fama’ ahora es tan distinto. Para nosotros no había redes, solo prensa. Pero los participantes, aunque no tienen acceso a redes, más o menos saben lo que está pasando. En mi caso rompí el hielo; fue la primera vez que se hacía el programa y todo era nuevo. Los ganadores de otras ediciones por lo menos ya tenían una idea de cómo funcionaba todo. Pero ahora esta casa estudio es grande, más cómoda, accesible y las clases que les están dando a los jóvenes son una gran experiencia que ninguna universidad te da. ‘Objetivo Fama’ es la universidad del mundo del entretenimiento y deben aprovechar cada minuto que están aquí“, manifestó.

Janina me comentó que quería volver a presentarse en Puerto Rico y por eso es tan importante terminar su nueva producción, que no ha decidido cuándo la presentará. Mientras, solo podemos decir ¡suerte este sábado! y que la gente vuelva a disfrutar su voz recordando por qué ganó. Yes.

Fusión en la moda

La unión entre Puerto Rico y República Dominicana no es tan solo a nivel de turismo, como se anunció recientemente, sino también por las modas. Diseñadores de República Dominicana y Puerto Rico unirán sus talentos en el Alianza Bridal Fashiong Week, así que si está a punto de casarse no se lo pierda para que lleve lo más “in”. Hello, gracias.