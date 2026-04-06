Algunos artistas o personalidades de radio y televisión a veces olvidan para quién trabajan. No es para el programador o el jefe que aparece de vez en cuando, o en la fiesta de Navidad. Trabajan para los accionistas, que a veces ni conocemos y cuando su bolsillo no se llena arde Troya; mientras esté llenito... todo “divine”.

Las declaraciones de Julián Gil sobre Esmerlin Santiago Matías García, conocido como “Alofoke”, de que supuestamente haya sido él quien hizo que de la noche a la mañana no lo contrataran en Univision trajeron cola, pero no fueron del todo la razón por la que el dominicano no entró a la Cadena. Julián dio la batalla en su contra públicamente, pero los accionistas de Televisa y Univision tuvieron la última palabra, especialmente por lo que dijo Alofoke de que él no necesitaba a Univision ni Televisa. Ujum. Y entonces, ¿por qué los escuchó y aceptó? Dice que no necesita dinero pues es millonario. Me alegro.

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Puede ser verdad, pero ganar solo el sueldo de las redes o la televisión en su país no se compara con un contrato con la Cadena. Si quería ganar más, pues… como que no.

Dicen que luego de pedir perdón no solo a Univision, sino a los venezolanos por otro pleplé son muchos los que han dicho que lo contraten. Pero volvemos a lo mismo, malas palabras en medios públicos y en Estados Unidos no se andan con el ay bendito y le dan multas a la cadena.

La Comisión Federal de Comunicaciones, aunque está medio inoperante, con tal de dar cara sobre todo contra una cadena hispana acogería las querellas de los que estuvieran en desacuerdo con él. Las malas palabras del dominicano y el doble sentido -que en su caso es más que doble-, en algunos lugares no los perdonarán.

Si finalmente el grupeche de Televisa decide no darle oportunidad, no creo que TV Azteca, con el lío de millones que debe al gobierno mexicano, pueda contratarlo.

Así que posiblemente, los que deseen verlo tendrán que hacerlo en las redes y en la televisión de su país. Pero de que Julián Gil cogió una pela que no se merecía, la cogió. A todos lo que defendemos lo que debe ser un programa de televisión libre de drogas, alcohol, tabaco, malas palabras y doble sentido, nos pelan de vez en cuando, pero tenemos razón. Hello, gracias.

Julian se apuntó una; los demás son de la mayoría silente que les da terror opinar. Muy bien.

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Sin Cazzu

Mientras los boletos para las presentaciones de Ángela Aguilar están por el piso y no se venden, su media naranja Christian Nodal llenó su espectáculo en República Dominicana.

Así que todo lo que le ha tirado Cazzu, ex de Nodal y madre de su hija Inti, como que la gente o sus seguidores no le han hecho caso o igual cantan lo de Cazzu y no les importa.

De hecho, lo nuevo de Cazzu es otro batazo a su ex y me imagino que en pocos días estará entre las escogidas para las discotecas de las despechadas. Me dicen que las nuevas discotecas de despechadas que abrieron en Miami no se vacían. Allí cantan tanto chicas como chicos, lo importante es estar despechado.

Puros amigos

La pasada semana abrió Puro en Toa Baja, un lugar para compartir delicias, creando fusiones divinas de frutas con mariscos. De verdad, el chef se botó y el ambiente... ni se diga.

Waldo Díaz, Shanira Blanco y Danilo Beauchamp ( Suministrada )

El grupeche estaba encabezado por Shanira Blanco, Freddo Vega, Danilo Beauchamp, Zenaida Díaz, Waldo Díaz, Saudi Rivera y los baloncelistas Walter Hodge de los Cangrejeros y Javier Ezquerra de los Vaqueros, y el pelotero Joshua Crispin. Y Carlos Pérez, que además de manejar a Adamari López ahora será el director de Operaciones y Desarrollo de D’Network, estaba feliz. Bienvenido a tu tierra Carlos, ya era hora. Me imagino que dejaste llorando a Adamari. Snif, snif.

Hello, gracias.