En muy pocas ocasiones vemos a la ex de alguien salir en su defensa.

La colombiana Karol G ha dado una muestra de lo buena persona que es al defender a su expareja Anuel en las redes sociales y en entrevistas en estos días.

La colombiana tiene un equipo en el cual aparte de gente de su tierra está conformado por puertorriqueños muy queridos. Y esos boricuas se las saben todas.

Así que en vez de caerle como pandereta a Anuel lo que pide es compasión y salud para el chico, que por lo que vemos no se presentará en el Choliseo. Algunos “amigos” lo han impedido con sus tiros y destrozos. Lo peor de esto es que nunca han arrestado a nadie, aunque muchos alegan que se sabe quiénes son. Pero chitón, chitón. Callaoooo.

La realidad es que Anuel tiene una familia increíble y su padre es uno de los productores más talentosos que tuvo Sony cuando esta compañía era dueña y señora de la radio boricua.

Karol G aclara que ella no quiere nada con él, pero le advirtió que tuviera cuidado con quien se juntaba. Obviamente él no le hizo caso. El rostro del boricua refleja que está muy mal de salud.

Aunque me dicen que tenía varias ofertas para presentarse en España en los carnavales, no way por su salud. Ahora lo anuncian para junio y julio.

Ojalá y pueda recuperar su salud. Para ello tiene que cambiar su estilo de vida y zapatearse de varias amistades que solo le traen problemas. Así mismo: le traen problemas que él no necesita.

Con mejorar su salud da y sobra para que siga guisando, le guste o no a usted su música. ¡Sopla!

¿Pero van a seguir?

Muy mal por parte de supuestos amigos de Maripily de burlarse y criticar a Alicia Machado, y decirle de todo en las redes.

Una persona con una peluca muy mal puesta y con deseos de llamar la atención insultó a la ex Miss Universe venezolana preguntando quién era ella que no tenía seguidores...

Si no sabe quién es Alicia Machado, ¿qué hace opinando? No tan solo ganó Miss Universe, sino que estelarizó telenovelas con Televisa.

Niños, edúquense y después opinen.

Mi pregunta es, ¿y quién es él para decir eso en las redes de Maripily?

Si la ponceña aprobó eso, que lo dudo, pues muy mal. Ella no necesita de “personajes” para defenderse y lo ha probado a lo largo de su carrera.

Así que Mari, no le tires leña al fuego con otra gente. Tú solita te defiendes y no dudo que conociendo tu gran corazón, cuando se te pase el coraje con Alicia vuelvan a estar juntas.

Y no soy pitonisa, pero te conozco. Y que no busquen pauta con tu nombre.

Hello, gracias.

De “Pequeños gigantes” al teatro

A sus ocho años de edad, Emma Julianys nos representó en el programa de Televisa “Pequeños gigantes”, en el que llegó a la preliminar. Cuando acabó su compromiso en México, aunque le ofrecieron quedarse regresó a la Isla y continuar estudiando música.

Siguió estudiando en Mayagüez y ahora este próximo fin de semana se gradúa.

El domingo, a las 4:00 de la tarde en el teatro de la Escuela Libre de Música de Mayagüez será su gran graduación y recibirá su diploma. ¡Yes!

Emma asegura que será una tarde llena de emoción, buena música y, sobre todo, un gran orgullo al cumplir su sueño. Así que ahora que está superpreparada ya la veremos cantando. Tiene una voz privilegiada.

Este próximo domingo veremos el nacimiento de una “mariposa”, como ella dice. Lo que le falta es comenzar a volar y eso no estará muy lejos de la realidad.

¡Éxito!