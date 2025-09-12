Ken Y tiene un nuevo manejador: firmo con Eric Duars de Duars Entertainment. Así que luego de que sus Vaqueros ganaran en el BSN, Eric parece que vuelve a la carga con la música.

Hay que recordar que él fue quien lanzó a Rauw Alejandro y lo llevó al estrellato. Me dicen mis fuentes que a tan solo días de haber firmado a Ken Y le cerraron varias giras jugosas que van a estar anunciando en estos días. Así que felicidades a ambos y que sigan los billetes. ¡Juípiti!

Aquí una Miss Universo

Alicia Machado llegó a Puerto Rico para disfrutar de las bellezas de la Isla y su anfitriona será Maripily Rivera.

De hecho estarán en el área oeste... (sin chotear: en Aguadilla, el lugar preferido de playa de la ponceña). Alicia estará con Sergio Mayer, así que disfrutarán en grande de la Isla.

Otra que está feliz aquí

Jimena Gállego está encantada con Puerto Rico. Me comentó que ya se está preparando para trabajar en “La casa de los famosos” en la edición del 2026. O sea, será un paño de malva... uno quita’o y otro puesto. De “Objetivo Fama” pa “Los famosos” nuevamente….

La animadora se prepara para “la casa de los bochinches” en México y de Lupillo Rivera se ríe cuando uno le pregunta por él, aunque asegura que con panas.

Estoy pensando qué haremos en la próxima “Casa”, pero cada año todo cambia. Cuando hay puertorriqueños en la casa todo cambia. O sea, que ya sabemos que entre votaciones y boricuas se arma el lío.

Esta semana Jimena estaba viendo casas en el Viejo San Juan pues esta encantada con la Isla. ¡Hello!

Jimena estaba con su esposo en la Isla así que la búsqueda fue como aprobación “full” de lo que harán en la Isla. Yes.

¡Enhorabuena, Alex!

Alex Delgado, director de Noti Uno, está mejorando superbién.

¡Las oraciones están llegando!

La campana que acaban de lanzar preguntando “¿Dónde están los padres?”, ha sido impactante. Pero hay que ir más allá. Hay que hacer mensajes, trabajar con identificaciones y quitar un poco el morbo, sobre todo en los titulares de las noticias.

Imagínese escuchar que mataron a dos y hay una redada, pero usted está desayunado. ¡Hello! Eso no es algo que usted recibe superdivino.

En el caso de Alex, todavía falta su tratamiento del hígado. Pero sabiendo lo bien que resultó el tratamiento del marido de la animadora Shanira Blanco no dudo salga bien.

Vuelve Chenoa

La exparticipante de “Operación Triunfo” vuelve al programa que la dio a conocer. Pero esta vez, Chenoa llega como animadora, por segunda ocasión.

Asi que ya no es cuestión de escucharla cantar, nuevamente viene como presentadora, pero sin perritos ni Bisbal. ¡Yes!