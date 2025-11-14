Por los predios de producciones Sanco en Wapa TV están gozando, pues entre varias cosas que han obtenido y cosas nuevas para el 2026 celebran que Angelic Burgos será la Iris Chacón en la versión sobre la vida de la chica que bailaba en las mesas del comedor de la escuela de Puerto Nuevo y llegó al estrellato convirtiéndose en un fenómeno mundial. Se alega que hay un coreógrafo muy conocido que también trabajará, pero lo tienen bien callado. Digo, hasta que alguien se le zafe sin querer queriendo.

Pero todos sabemos que Gilda Santini siempre ha ayudado y protegido a Angelic Burgos, y tuvo mucho que ver con sus cambios de programas en la televisión, como cuando le dieron su programa de entrevistas y otras cosas en la pantalla chica. Inclusive, su cambio y conversión al cristianismo.

Habrá que ver cómo encajan los trajes de baile mini que usaba la Chacón con esta etapa cristiana de “Burbu”. Ya ellos buscarán alternativas.

De la misma ganga donde salió la noticia sobre “La Burbu” me comentaron que Iris está al tanto de todo y está feliz con la selección de Angelic para hacer la historia de su vida. Ujum. De hecho, si venimos a ver, en su momento Iris dejó el baile y las grandes cantidades que ganó en México y Estados Unidos para unirse a la iglesia Fuente de Agua Viva. Hasta se formó un lío porque perdió la unidad móvil de televisión que había comprado. Esa unidad móvil, la cual vi, era un “state of the art”. Ah! Y no quiero mencionar las prendas que Iris donó a la iglesia.

Así que aunque falta menos para que arranque esta producción, en el 2026 veremos la historia de Iris Chacón con todo y sus movimientos, pero esta vez con la Burbu. Y creo que como Charytín está tan divina podría hacer su propio papel sin problemas. Lo que no pude averiguar es quiénes serán Elín Ortiz y Junno Faria, los grandes amores de Iris. ¡Yes!

¿La divorcian y no lo sabía?

El escándalo del divorcio de Angélica Vale y el ejecutivo televisivo Otto Padrón no sorprendió a los amigos, que sabían desde el programa “Juego de voces” que algo estaba mal. Desde principio de año cada cual andaba por su lado. La sorpresa grande ciertamente fue el momento que esperó él para entregarle la demanda de divorcio: el día de cumpleaños. Algo digno de la novela “Kara Sevda”.

¿Que no lo sabía? Puede ser, pero entiendo que ella lo esperaba. Cuando estuvo en Puerto Rico para la presentación de la película de Roselyn Sánchez vino con su madre y no con él. Y no me diga que él tenía que cuidar los nenes. ¡Helloooo!

Conozco a Angélica muy bien, pues cuando estudié en la UNAM su madre Angélica María y su padre Raúl Vale se portaron súper conmigo. Hasta hicimos un reportaje para Telemundo sobre la casita de muñecas de Angeliquita y el miniteatro que tenían en el patio de su casa. Desde niña ha sido talentosa y eso viene en sus genes.

Pero, las notcias cambian. Ahora dicen que ella hizo un video y lloró… ¿Qué querían? Que celebrara o hiciera chistes. Habrá que ver, pues Otto tampoco en muy tranquilito y se alega que podría pedir la patria potestad de los niños. Eso sí que sería un gran golpe a Angélica hija y a su madre, quien ve luces por sus nietos. Hello, gracias.

Pili se fue

El huracán boricua ya está en Miami, donde deberá reunirse con varios empresarios que desean que ella sea la imagen de algunos productos y, por otro lado, tendrá que ver una oferta de Telemundo Internacional, quienes conocen el rating que ella produce y la quieren en su pantalla. Creo que si es otro reality, los que participen con ella se volverán locos.

Respecto a la reducción de sus seños, me dijo que quedó encantada con el Dr. Carlos Portocarrrero y su esposa Marie, pues la sugerencia de utilizar la cámara hiperbárica para acelerar el proceso de recuperación fue excelente.

Ayer, antes de irse, celebró el cumpleaños de Joe Joe junto a su padre Hector, quien la cuidó durante las pasadas semanas. Me dijo que de tanto salir en las redes con ella, ahora muchas chicas le han dicho que quieren un papi como él, o sea, ahora es el padre de medio mundo. Juípiti.