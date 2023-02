Madison Anderson, la divina Miss Universe Puerto Rico, entró a La casa de los famosos pérdida; o sea, ella no conocía a nadie de los famosos ni conocía bien la dinámica del reality. ¡Ah, pero la nena sabe! Hasta ahora ha jugado muy bien todo y sigue con vida.

Su espontaneidad y no estar hablando a espaldas de los demás le ha servido para mantenerse en el programa, cuyos productores son locos con la controversia (y en parte esa es la idea del programa).

Madison ha cantado, ha llorado y se ha defendido de ataques; prevaleció sobre Lilliana Rodríguez, quien es una veterana en esas lides. La hija de José Luis Rodríguez “El Puma”, siempre ha sido un poquito controversial incluyendo sus famosas peleas con su padre.

Si miramos bien, Madison siempre está de punta en blanco por aquello de “antes muerta que sencilla”, inclusive ha preguntado si se puede poner pestañas postizas, o sea, que se preocupa por su apariencia. ¡Gracias a Dios que en esta versión no está Laura Bozzo!

Contrario a lo que se dijo al principio, creo que ha conseguido un aliado en Osmel Sousa, el Zar de la Belleza, quien dijo que no la conocía. Ah, pero ella le aclaró con mucho caché que lo había conocido en un San Juan Moda celebrado en Miami y los presentó el presidente del evento, Carlitos Bermúdez, o sea que la chica tiene buena memoria.

Así que después del despiste de Osmel ahora son amigos. Y hay que recordar que al principio se anunció que Madison coanimaría junto a Ivonne Orsini el reality de los diseñadores que debe comenzar en marzo en Telemundo, pero luego la llamaron para La casa de los famosos y no desaprovechó esa oportunidad.

Así que a menos que no salga de la casa, y ojalá que no, la veremos junto a Ivonne, pues me aseguraron que a ella le interesa estar en el reality show de moda.

Qué curioso, tanto Ivonne como Madison crecieron en Wapa, pero Telemundo las aprovecha. A la verdad es que Jose Cancela, presidente de Telemundo Puerto Rico, se las trae. Hello, gracias.

Empujón de Manny

Para el promotor Moncho Arriaga, el merengue está resurgiendo y pasando por un momento de repunte. Según él, esto tiene que ver con nuevas canciones y los precios que están cobrando los cantantes urbanos por sus presentaciones. En un municipio no hay $100,000 para un artista urbano y mucho menos $25,000 para una chica que está comenzando. Se le falta el respeto al dinero.

Según Moncho, una de las cosas que ha ayudado a que la gente vuelva al merengue es Manny Manuel. La gente lo quiere, han visto que está bien. El show del pasado sábado en el Sheraton estaba vendido casi totalmente. La atracción de unirse a Junny Ramos, Arnaldo y otros artistas da otra dimensión al género.

De hecho, Junny Ramos estrenó en esa actividad la versión en merengue del superéxito de los Bee Gees ¨How Deep Is your Love¨, una versión bailable que según el cantante es la primera vez que una canción de este afamado grupo se graba en merengue. Así que ya escucharemos la canción en la voz de Junny, quien sigue siendo de los queridos en el merengue y todos los años, con todo y pandemia, grabó temas nuevos.

Otro que estrenó tema nuevo, pero en su caso en Miami, fue el ganador de Objetivo Fama, Marlon Fernández, quien ha hecho de la salsa su nicho. La canción se llama ̈Es mejor vivir así. El arreglo fue producido por Gerardo Rodríguez. El tema ya está en todas las plataformas. Desde que ganó Objetivo Fama ha trabajado en Miami, pero aquí es cuesta arriba la salsa con todo y dos radioemisoras que tocan dicho género, aunque mayormente tocan “viejeras”. Éxito a Marlon.