Cuando escuché que Karol G cantaría en el concierto “Grace For the World” en el Vaticano pensé que había conseguido un buen “pon”. Se comentaba que haría dúo con Andrea Bocelli, o sea, se la habían puesto difícil. Todos sabemos la gran voz que tiene el italiano, pero al verlos cantar “Vivo por ella” en la Plaza de San Pedro en El Vaticano solo pude pensar que la colombiana ha tenido un gran desarrollo vocal y así lo demostró en uno de los mejores conciertos de este año. El concierto fue transmitido a muchos lugares por Disney Plus.

Desde que estuvo en el ensayo, Karol demostró respeto por el lugar donde estaba y contrario a la veces que la vemos en sus shows, fue vestida muy recatada y demostrando mucha seriedad por lo que haría. Muy bien, que sirva de ejemplo a otras que sin importar dónde estén, si no están enseñando no están tranquilas. Más de 100,000 personas llenaron la Plaza y pagaron desde 5 hasta 20 euros, sumamente accesible para los que deseaban ir. Con su participación en el show del medio tiempo de la NFL y ahora con este concierto, Karol G se sigue consagrando como una de las latinas más talentosas.

PUBLICIDAD

¡Ah! Y el espectáculo con drones en el cielo simulando estampas de la Capilla Sixtina ni se diga. Si tiene la oportunidad de verlo confirmará que es de lo mejor que se ha visto musicalmente en televisión últimamente, donde la chabacanería y el mal gusto de algunos van de la mano. Súper.

Joyce, regia en la Isla

Estuve con Joyce Giraud y su familia que están en Puerto Rico. Su esposo, el productor Michael Ohoven, y sus hijos Leonardo Alexander y Michael Valentino son divinos. No había tenido la oportunidad de compartir con ellos, pero Joyce como siempre es un cascabelito y los traía al palo para que disfrutaran de las bellezas de la Isla y ellos muy felices.

Su hijo mayor, Leonardo, es muy talentoso. Ha creado cuadros increíbles llenos de color y diseños modernos. De hecho, me dijo que le encanta pintar y no lo ve como obligación, sino que disfruta de lo que hace. No dudemos que pronto lo veamos presentando su colección en la Isla, pues por las muestras de lo que vi es muy talentoso y creo que sus pinturas gustarán mucho en Puerto Rico.

La segunda finalista de Miss Universo 1998 sigue con sus líneas de productos para el cabello, cuidado de la piel, maquillaje y de todo para verse mejor. Y al ver lo bien que luce Joyce sabemos que sus productos dan resultados.

Hello, gracias.

La eterna Alicia

Bueno y otra reina de belleza con la cual compartí el pasado fin de semana fue Alicia Machado. Ella es un chiste ambulante, siempre está embromando y riendo. La venezolana, que no tiene pelos en la lengua y no deja que nadie se la monte, estaba en la Isla con su hija, Dinorah Valentina. La chica es simpática y escuchando las anécdotas de su madre ni se diga.

PUBLICIDAD

De hecho, si alguien ha sido vocal sobre Donald Trump desde el principio, cuando ganó Miss Universe, fue Alicia. Y sobre Maduro, ni se diga. La venezolana tiene varias ofertas de trabajo, pero no ha decidido nada todavía. Inclusive, no sabe si irá a Tailandia en noviembre al certamen de Miss Universo.

Con velitas y todo

La animadora Shalimar Rivera cumple años esta semana y las invitaciones ya llegaron. Si la tuya no la has visto, desde ya podrías pensar que no estás invitado. Ujum. Por la invitación vemos que será VIP y nos adelantan una visita al futuro. O sea, quizás sea un viaje en cápsula espacial. Ya veremos qué tendrá. Felicidades y que cumplas muchos más.