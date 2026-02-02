Si usted no ha escuchado al grupo Nueva Línea, posiblemente está fuera de sus redes. Las cuatro chicas provenientes de Islas Canarias se han convertido en menos de seis meses en un fenómeno que salió de las islas rumbo al mundo. Sus edades fluctúan entre 17 y 24 años.

Interprentado merengue, que tanto gusta en Canarias, comenzaron como un grupo local tocando en bodas y fiestas. Llevaban años presentándose en lugares pequeños. Pero con el superéxito “Una noche de copas”, éxito de la divina María Conchita Alonso, rompieron el bate y la bola.

Su equipo de trabajo les dio el impulso debido y de 50 mil seguidores ya han sido vistas por más de 30 millones. Eso es un trabajo de mercadeo total.

PUBLICIDAD

Las cuatro chicas no tienen la imagen de las merengueras dominicana o boricuas. Al contrario, parecen chicas que ves en la calle. Por lo visto, esa naturalidad es lo que buscaba el público que las ha hecho sus preferidas.

En una entrevista para la televisión de Canarias hablaron de la influencia de merengueros como Joseph Fonseca, quien es un ídolo en las Islas, y de Tony Tun Tun (quien. de hecho, tiene un lío por los derechos de un arreglo musical, pero lo mejor es que se quede quieto, cobre y ya).

Por lo que vemos, estas chicas apenas comienzan a subir la cuesta del éxito y tan pronto pongan pie en Madrid la cosa será diferente. Así que Tony, ya sabes.

Nueva Línea ha aprovechado el vacío en España de estrellas como Olga Tañón y Millie Quezada para colarse en un público que estaba ávido de bailar y cantar.

El grupo tiene 30 años de establecido, pero no fue hasta este año que arrancó como debía ser. Tienen la agenda llena y ya han sido contratadas para los carnavales de Islas Canarias, donde nuestros artistas superan en cantidad a los españoles. En la tarima más importante este año, Olga Tañón será el plato fuerte.

Ya veremos cómo le sigue yendo a Nueva Línea. El merengue se niega a morir y gracias a Karol G dejamos de oír tanta basura... ustedes saben.

Sigue dominando

Por otro lado, en televisión, Antena 3 y su telenovela “Sueños de libertad” continúa número uno en las tardes y aunque ya lleva más de un año, la gente la sigue viendo. Han puesto nuevos personajes y eliminado otros, lo que le ha dado versatilidad a la serie.

PUBLICIDAD

Sin embargo, los seguidores de Alba Brunett, quien salió de la serie por embarazo, continúan pidiendo que regrese. Pero yo lo dudo, hasta ahora no les ha hecho falta para el “rating”.

¡Un palo!

La fusión les dio el empuje que necesitaban. La unión de Algareplena con Los Chinchillos del Caribe fue un gran acierto y aunque al principio me sonó rara la combinación, lo que ha hecho es mover la estructura musical de ambos grupos, consiguiendo más contrataciones.

Hay ocasiones que en el papel los juntes suenan bien, pero no funcionan. En este caso, “Pa los dolores” si funcionó desde el principio y ninguno de los grupos ha tenido que sacrificar sus presentaciones. Al contrario, han aumentado.

Fue una mezcla de cumbia con plena y la gente los aceptó. Dicen que el productor musical. Ángelo Torres, no descarta hacer algo nuevo para el verano con ambos grupos. Ya veremos.