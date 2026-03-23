Hace algunas semanas escribí una columna titulada “La radio nuestra de cada día”. Me llamó la atención varios comentarios sobre los llamados “analistas de noticias”.

“Di algo de lo mal que habla Leo Díaz y la utilización de muchas malas palabras para darle entonación a lo que dice”, escribieron en un mensaje. Otro comentario decía: “Zoe Laboy se vendió como una gran secretaria de Corrección, siempre estaba de punta en blanco y ahora a veces no deja mucho ni para la imaginación, ni lo que dice es relevante”. Umm...

Curiosamente a ambas personas las conozco bien, especialmente a Leo. Nunca ha dicho una mala palabra delante de mí. Sin embargo, en las redes es superfogoso, florido y eso no le da “standing” y pierde credibilidad cuando hay que recurrir a esas palabras para darle énfasis a su análisis. Es una pena que hasta en algunos programas de radio que participa escuchemos eso. Malet, malet.

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No creo que a Zulma, su esposa divina, le agrade eso, máxime cuando ella es una defensora de la ley y, ciertamente, Leo está violando las leyes de la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC . Ujum.

Aparte de ver quién tiene la señal bien o mal o donde ponen tal o cuál antena, creo que la Comisión de las Telecomunicaciones de Puerto Rico, que preside mi amigo el Lcdo. Osvaldo Soto, debe ponerle un detente a esto.

¡Ah! ¿Que ellos no tienen vela en ese entierro y no les toca? Pues deben buscar cómo hacerlo. Ya basta de que para que la gente se acuerde de lo que digo debo incluir malas palabras.

¿Con qué cara le decimos a los hijos y nietos que eso está mal si son los analistas de radio y televisión los primeros que lo “espepitan”? Muy mal ejemplo y a nadie parece importarle.

Leo es uno de los mejores oradores que tiene el PNP o debo decir tenía. No necesita malas palabras para dar énfasis a su planteamiento, pero hasta ahora me demuestra lo contrario. Para mí personalmente es una gran decepción. A él, a Zulma y a los nenes los aprecio y ellos lo saben. Pero lo que está mal... está mal. El aprecio no es suficiente para no poder decir lo que no está bien y él lo sabe.

En el caso de Zoe, no creo que su amor por Aníbal Acevedo Vilá la haya cambiado a tal grado que perdió su imagen de “choosy” y de chica “strawberry shortcake”.

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Zoe, la imagen es importante y no te van las palabras soeces. Te pregunto, ¿ahora eres la verdadera Zoe o la que conocí hace más de 15 años? Las noticias cambian... y la gente también. He dicho.

Juego de voces

Regresa el programa que pone a los padres, hijos y primos a cantar. El programa que catapultó a Lucerito Mijares y a Lalo Capetillo, producido por Televisa en México.

En esta ocasión regresa Angélica Vale como conductora y entre los participantes la más conocida hasta ahora es Isabel Lascuráin, integrante de Pandora. Los demás llegan sin pena ni gloria: Alex, el hijo de Alejandro Fernández “El Potrillo” y quien nunca ha pegado.

No han anunciado ni a Lucero ni a Mijares, quien no deben incluir pues siempre trata de agarrar la sartén por el mango. Mijares se pasa con sus chistes malos y lo viste su peor enemigo. Así que tendrán que buscar artistas impactantes o la gente no verá el programa. Hello, gracias.