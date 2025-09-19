Gongo, el chico que se ha vuelto superfamoso en Puerto Rico por la captura de reptiles, ha conseguido cosas que muchos de los que llevan años en la televisión no. Desde un auto, ropa y materiales para capturar a los reptiles.

Dicen que dos canales de televisión querían tenerlo en su elenco, pero la situación no es fácil. Tengo entendido que ya firmó con un canal y lo anunciarán próximamente. O sea, Gongo, que tanto ha ayudado a muchas familias que lo llaman, ahora tiene su recompensa.

Nada, nada, que ya nos enteraremos en qué canal lo veremos y cuándo comenzará. Hello, gracias.

PUBLICIDAD

En su caso, toda la ayuda que ha dado ahora es recompensa. Juípiti.

¿Vuelve Kobbo a TeleOnce?

El rumor esta fuerte en el área de Guaynabo. Se dice y muchos ya aseguran el regreso del programa de La Comay a TeleOnce.

Antulio “Kobbo” Santarosa, dicen, estuvo en Puerto Rico recientemente y alegan que se reunió con Leonard Liberman, presidente de TeleOnce, donde meses atrás dejó la puerta entreabierta, por si en algún momento sus circunstancias cambiaban y podía regresar a Puerto Rico.

Para los íntimos de Kobbo, su realidad es que quería seguir haciendo el programa, pero estaba cansado. Se decía que por los viajes, pero realmente el no viajaba a Puerto Rico todas las semanas. Gracias a la tecnología hacía el programa desde la tranquilidad de su casa.

O sea, que ahora podría hacer lo mismo y utilizar a algunos de sus co animadores que todavía están en TeleOnce.

Aunque hay muchos que alegan que Wapa lo quería, eso lo dudo. La forma en que concluyó su relación obrero patronal dejó a medio mundo mirando para otro lado. Eso de que cuando estuvo en Wapa era dueño y señor del canal cuando lo presidía Joe Ramos, eso se acabó. En TeleOnce tuvo poder, pero no tanto como el que llegó a tener en Wapa.

Así que quizás -y no estoy lejos de la realidad- podría llegar a TeleOnce después de Santa Claus y con nuevos bríos. Ya veremos, pues ahora en las redes siempre inventan o quieren salir con noticias falsas y la gente se las cree. Ya veremos, pero de que ha habido negociaciones apúntelo. Todo dependerá de la cantidad de ceros que tenga el cheque. Yes.

PUBLICIDAD

Por cierto, el despido de Karen Padín, la VP Senior de Univision a cargo de talento y estrategia, sorprendió a medio mundo en TeleOnce, donde ella comenzó. Su trabajo junto a Nelson Ruiz (q.e.p.d.) creando “Mira quién baila”, “Viva el sueño” y otros programas de la telerrealidad, fueron muy exitosos.

La cadena Univision tomó la decisión de rescindir sus servicios por un mensaje que esta escribió en X sobre el asesinato del activista Charlie Kirk. La reacción de la cadena fue que ellos no permiten a sus empleados hacer comentarios sobre política o políticos, y ella usó su red personal para ello. Wao.

Rumbo a La Perla

San Juan Moda regresa el domingo 28 de septiembre a La Perla, donde hace algunos años hicieron una presentación de sus modas.

La atracción mayor esa vez fue la participación de la modelo española Agueda López, esposa de Luis Fonsi.

Las murallas de El Morro servirán de escenografía para destacar las modas urbanas de Lizaimi Rivera, Unico by Nano y Agostin Slow Studio.

La plataforma de San Juan Moda les da a estos jóvenes una gran oportunidad y el público disfruta gratis de la misma.

Así que a apoyar a nuestros jóvenes talentos.