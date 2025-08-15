La actriz y cantante Angélica María, la novia de América, estuvo junto a su hija Angélica Vale en Puerto Rico, donde vinieron para participar en la premiere de la película producida por la divina Roselyn Sánchez, “Diario, mujer & café”.

Angélica es de las artistas que podemos llamar más talentosas y carismáticas con gran talento y, sobre todo, porque canta y actúa como tomarse un vaso de agua. El padre de Angeliquita, el talentoso Raúl Vale, se presentaba durante meses en el Caribe Hilton, lo que ahora llamarían “residencia”. Ujum.

Pues sí, tanto Raúl Vale como Marco Antonio Muñiz o Iris Chacón hacían residencias durante meses en el Club Caribe del Hilton, de martes a domingo y semana tras semana se llenaba.

Después de ver durante dos temporadas a Angeliquita en “Juego de voces” hay que repetir que quien lo hereda no lo hurta. Así que ella es lo que llamamos la nueva cepa de mujeres del espectáculo, que canta, actúa e imita, y todo lo hace bien. Ha triunfado de la mano de su madre, pero es por su talento, pues eso de imitar no es fácil y ella lo hace de maravilla. Una pena que no tuvieron más tiempo para disfrutar de Puerto Rico.

“Perritos time”

Me encontré con Chanty Vargas, quien ya está en la recta final de lo que será el Sexto National Dog Day, el próximo 23 de agosto en el área del Departamento de Recreación y Deportes de Santurce. Según me comentó habrá más de 30 estaciones con artículos para perritos, desde comida vegana para los cachorros hasta juegos como piscinas de bolas, piscina con agua y competencias con premios. En fin, será un día para pasarla bien con sus hijos de 4 patas y ya es hora de tratarlos bien. Sopla.

El momento de Caramelo

“Cuando República Dominicana y Puerto Rico se juntan no hay quien nos gane y llega el triunfo”, aseveró Carlos Antonio Cruz, conocido como Caramelo, mientras saboreaba un almuerzo criollo previo a arrancar a comprar ropa y rápido agradeció a la fanaticada de Puerto Rico por su apoyo.

Este chico como que tiene líos para su ropa, pues hay que recordar que la primera vez que vino a Puerto Rico con Maripily, ésta tuvo que enviarle a buscar sus calzoncillos.

“Mira, los calzoncillos de Maripily son los mejores. Yo los uso y me encantan; y no te lo digo porque ella está presente, sino porque de verdad me gustan y me quedan bien”, dijo riendo,

Caramelo estará en la obra de teatro “La nueva casa de Maripily” y asegura que él es más atrevido que Alfredo Adame, quien esta vez no está en el elenco.

“Si él beso a chicas en la obra, imagínate! Yo tengo que superarlo. Estoy soltero, no es justo que sea de un lado nada más”.

Caramelo nunca pensó que ganaría “La casa de los famosos”, pero al ver el apoyo de la fanaticada de Maripily con él, las cosas y su mente cambiaron.

“Ella fue la gran diferencia en mi participación. De verdad estoy muy agradecido, fue un antes y después. Ella y todo su equipo”, expuso.

Mientras, no quiso soltar prenda sobre qué podría estar haciendo en “La casa de Maripily”, cuyo libreto es nuevo y la ponceña reconoce que aun no se lo sabe.

“Las puertas se han abierto para mí. Cuando fui a mi casa, a mi barrio, la gente quería estar conmigo, contentos de que había ganado y puesto el nombre de República Dominicana en alto. Imagínate que gané yo y después ganamos Miss Universo Latina con Yamilex Hernández que también es dominicana”.

Su fórmula ganadora en el “reality” fue llevarse bien con todo el mundo, contrario a Maripily que batallaba hasta con su sombra. Caramelo fue a pasarla bien y de la noche a la mañana, uno de los menos conocidos ganó. Esa es la diferencia: Perseveró y triunfó. Yes.