Es una pena que Karla Michelle y Alfonso Alemán tengan un feudo en “Pégate al mediodía”. Los conozco a los dos, he trabajado con ellos y es lamentable esta situación que vimos al aire entre los dos el martes.

La realidad es que Alfonso Alemán, “El Guitarreño”, es quien más “rating” tiene en el programa del mediodía de Wapa. De hecho, Gilda Santino y Sunshine Logroño, productores del espacio de televisión, lo defienden y cuidan. He visto a Gilda dialogar con él lo que presentará al aire; cuida mucho lo que hará o no hará.

Si desde el primer momento no hubiese comenzado el dime y direte entre ellos esto no habría terminado en los tribunales como ocurrió con la acción que tomó Karla el miércoles.

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La pregunta es, ¿por qué no le dieron un micrófono a ella para que la gente escuchara bien lo que decía y por qué las cámaras no la poncharon? Bueno, no era su segmento, pero allí los talentos entran y salen de los segmentos y no dicen nada. Se ve natural.

Desde la salida de Jailene Cintrón del show y la llegada nuevamente de Angelique Burgos dicen que las cosas caminan distinto. Jailene es paz y amor y Angelique... no tanto. Pero Gilda siempre la ha cuidado mucho y produjo sus programas de entrevistas que no dieron el resultado esperado. Quizás la adornaron mucho y la gente la quería ver más pueblerina.

Pero “Pégate al mediodía” se ha mantenido muchos años y los cambios son buenos. La pregunta es, si Karla entendía que supuestamente El Guitarreño la hostigaba, ¿por qué no hizo una querella en la oficina de Recursos Humanos de Wapa? Digo, si es que no la hizo. ¿Qué pasó, habló o no habó con Gilda? Ella es muy accesible y dudo que no le diera una entrevista para que narrara lo que estaba pasando. Hablando se entiende la gente.

De hecho, Mónica Pastrana y Karla tuvieron una batalla mientras participaban en una obra de teatro, pero después no sé si todo se arregló. A lo que voy es que Karla no se deja montar de nadie.

Hay veces que por hacer reír se cometen errores. Alfonso tiene casi dos meses para arrepentirse de lo que sucedió, pues la demanda por que Karla fue a radicar el miércoles no procedió. Contrario al Tribunal de Carolina, que cuando uno llega con una querella de este tipo en menos de 24 horas escuchan a las dos partes, una jueza del Tribunal de San Juan determinó que en dos meses Karla y Alfonso vayan al tribunal a exponer sus razones.

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Umm... De aquí a allá se le olvida a uno la situación. No entiendo, pero siempre he dicho que nuestra justicia es leeeeenta y esta situación la confirma.

Claro, sería hostigamiento laboral, pero es hostigamiento al fin. ¿Y la jueza? Bien, gracias. Ujum.

Mientras no se decida, la gente seguirá hablando y no acabará en buen tiempo. Hello, gracias.

Univision por el 7

La llegada de la señal de televisión de Univision mediante el Canal 7 dará mayor impacto a la televisión en Puerto Rico, pero definitivamente ya no es lo mismo. Siguen con mexicanos y las noticias no creo que cubran a Puerto Rico.

Los artistas puertoriqueños en Univision pueden contarse con los dedos de una mano y ya sabemos que las telenovelas turcas les han comido los dulces a las protagonizadas por Angelic Boyer o Livia Brito. Así que en lo que a eso respecta, ni fu ni fa. Son telenovelas de tercera o cuarta generación que se han visto muchísimo y no hay nada nuevo. Las que antes hacían Lucero y Thalía, ahora las hacen Angelic y Livia.

¡Ah! Y la programación de Semana Santa ya la están anunciando y como en Estados Unidos no han hecho nuevas versiones de películas basadas en la Biblia, pues veremos... lo mismo... lo mismo.

Una pena.