Las premiaciones a las mejores telenovelas o dramas en Estados Unidos, Colombia y México han tenido cambios impactantes. Por ejemplo, la mejor actriz del Festival de Telenovelas, donde se medían actrices de esos países, todas quedaron opacadas por la actriz turca Neslihan Atagul, quien estelarizó “Kara Sevda”.

La mejor telenovela fue precisamente “Kara Sevda” y ganó un Emmy en Estados Unidos después de analizar todas las telenovelas de todo el mundo. Es el primer drama turco en ganar un Emmy. Atagul y Burak Ozcivit protagonizaron la historia. Señores, los turcos vinieron a conquistar el nuevo continente y se están quedando con el mercado de telenovelas.

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La televisión colombiana, acostumbrada a competir de tú a tú con la mexicana, declaró vacante el premio de mejor telenovela al ver que las finalistas todas eran turcas. Umm... interesante.

Así que tanto en Argentina como Colombia, Perú y Mexico, los papeles han cambiado y ahora no son dramitas tipo “María la del barrio” los que dominan, son historias turcas donde los galanes son sacados de catálogos de ropa.

Inclusive, los turcos se están llevando premios por temas musicales de telenovelas y es que ellos en eso de escoger la música son increíbles, no escatiman en utilizar orquestas sinfónicas. Hasta hacen conciertos con temas de telenovelas, que son súper y se llenan.

Las telenovelas mexicanas, así como las colombianas usaban de tema musical alguna canción de Thalía, de Enrique Iglesias y hasta de Carlos Vives. No se creaba un tema musical sin letra para vivir la música, sino que se escogía una canción que podía pegar en la radio y, por supuesto, la disquera del artista le ponía billetes detrás para difusión.

Pero en esta categoría de temas musicales arrasan, como fue en el reciente festival en Arabia Saudita. Hasta allá han impactado a más de 53 millones de personas. El tema de “Kara Sevda” fue galardonado.

De hecho, para dar la imagen de artistas libres de drogas, la policía de Estambul ha hecho varias redadas. Y aparte del actor Kan Yaman, a quien se llevaron arrestado por drogas pero después lo dejaron libre, ahora han ido contra la actriz Hande Hercel, que la hemos visto en varias telenovelas . Según los investigadores, la actriz dio positivo a algunas sustancias y están buscando los medicamentos que toma para verificar si esa es la situación.

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De dar positivo se enfrenta a cárcel casi de inmediato y eso afectaría su carrera, y su fama se esfumará. Ya veremos, pues la próxima semana estarán los resultados.

Pues la presión que le han metido a las telenovelas mexicanas tiene a Sebastián Rulli corriendo a caballo sin doble y haciendo escenas fuertes para llamar la atención. Esto sucede en la nueva telenovela “Mi rival”.

Nada, nada, que contrario a otras veces, ahora se ha quejado públicamente de que en la mayor parte de la telenovela está él en primer plano. O sea, más parece la historia de él que el triángulo amoroso de siempre.

Mientras, precisamente una de las telenovelas que participó Rulli, “Rubí”, ya está siendo traducida al turco y la compañía más grande de producción de Istanbul hará la nueva versión. Ya veremos si pega tanto como cuando fue estelarizada por la uruguaya Bárbara Mori... “Mujer de nadie, mujer de todos”.

Excelente la presentación que hizo Ackerly Cedeño en el foro de Nueva York con un inglés correcto, con sugerencias para que la juventud pueda hacer cosas positivas y demostrando la cría que tiene.

La gente que criticaba a Melwin Cedeño, su padre, por la participación de ella en programas de televisión y en presentaciones públicas, ahora podrán ver lo excelente que es. Ha estado dando la cara positivamente y, sobre todo, demostrando que no toda la juventud está perdida, como dicen algunos.

Quizás los más escépticos dirán eso, pero Ackerly botó la bola, rompió el bate y se llevó las bases. ¡Tremendo talento!