Dicen que cuando alguien te pone un pie para caerte llega “ayuda celestial”; el camino se abre y recibes recompensas. Lo que esperabas mal llega bien.

Eso podemos decir que pasó con Daddy Yankee después de que buscaran interferir y dilatar el pleito legal para que no pudiera usar el nombre artístico que tiene mucho antes de que llegaranalgunas personas a su vida. La realidad es que las bendiciones le han caído en cantidades importantes y las trabas: 1, 2, 3... ¡fuera! La decisión para que Raymond Ayala pudiera seguir usando el nombre Daddy Yankee es simplemente maravilloso para él y sus abogados.

PUBLICIDAD

Igualmente, cosas que ni esperaba, como el logro del reconocimiento de “Despacito” como la canción #1 del siglo 21. El tema compuesto por Luis Fonsi, Erika Ender y Daddy fue un exitazo para los tres.

Así que ahora en la trama de la telenovela “¿Quien es el Boss?” solo falta desempolvar papeles, buscar estados bancarios, ver las listas de las propiedades en Puerto Rico y fuera de aquí, revisar las escrituras y repartir según los acuerdos. O sea, esto NO ha terminado. Hello, Gracias. Pero hasta ahora, el juego va 2-0, ganando Daddy.

Estrellas en pasarela

Con un desfile de grandes estrellas se despide Mitzy, el diseñador mexicano de las pasarelas. Quien vistió grandes estrellas y cuyos diseños se han usado en cine, teatro y televisión anunció que dejará los desfiles de modas después de 50 años de trabajo. Mitzy se concentrará en hacer diseños personalizados y serán vendidos en su tienda de la Zona Rosa de México.

La despedida será mañana, cuando estrellas del mundo del espectáculo como Gaby Spanic, Livia Brito, Cristina Eustace, Erika Buenfil y hasta Lucía Méndez modelaron sus diseños. Éste le rendirá un homenaje póstumo a las cantantes Rocío Dúrcal y Dulce, que usaron sus diseños por más de 20 años.

Mitzy es conocido por haber vestido a Verónica Castro para espectáculos y telenovelas como “Los ricos también lloran”.

¡Ah! Y el traje de novia de Thalía tardó 18 meses en elaborarlo por la gran cantidad de piedras y cristales que tenía. Curiosamente, se suponía que Thalía utilizaría un traje de Dior, pero cuando Mitzy le presentó su diseño para ese día tan especial, la cantante escogió a su amigo, quien la había vestido desde adolescente. Así que el traje -valorado en $300,000- fue el seleccionado para la boda de Thalía con Tommy Motolla. Ella desfiló en la nave central de la iglesia de St. Patrick, en Nueva York, con la cola superlarga y creo que le dio suerte, pues siguen juntos. Yes.

PUBLICIDAD

Hablar con Mitzy es escuchar las cosas que sucedían en las grandes producciones televisivas o recordar anécdotas de toda una vida vistiendo a las grandes divas de las telenovelas latinas. Hello, gracias.

Premian a Fernando

Fernando Allende está en España, donde le acaban de otorgar el Live Achivement Award en reconocimiento al talento y el impacto que ha tenido en la industria del cine y el mundo del espectáculo.

El premio fue otorgado en el Festival Internacional de Cine de Barcelona. Este galardón lo otorgan reconociendo las cinco décadas de trabajo en el cine internacional tanto como productor, actor, director, libretista de cine, televisión y artes en general.

Entre las películas que se presentarían en el Festival están “Frankestein” de Guillermo del Toro y “Black Phone 2”. Se esperaba la participación del actor Richard Gere, quien ahora vive en España y no se pierde ni un baile de muñecas y apoya estos festivales.

Felicidades a Fernando y su esposa Marie, quien ha sido su gran apoyo todos estos años. Muy merecido el premio.