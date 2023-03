¿Qué vino primero, el huevo o la gallina?

Eso creo que no lo sabremos, pero entre Lisa M e Ivy Queen, el orgullo de Puerta de Tierra vino primero. Lo confirmamos. Cuando “El Filósofo” Vico C comenzó, ella seguía sus pasos en el mismo barrio de San Juan. Eso es historia y no se puede borrar la verdad.

¿Que después de estar viajando por Centro, Sudamérica y Estados Unidos cambió y se cansó de batallar contra disqueras? Eso también es verdad. Pues sí… Lisa se reinventó y en un momento que le pusieron trabajo “a troche y moche” tuvo que decidir: o dejar la música o reinventarse. Y aprovechando el auge de las discotecas en aquel momento, Lisa se convirtió en DJ.

O sea, contrario a lo que han dicho, no abandonó la música. Ha estado trabajando en Texas por mucho tiempo, en Chicago, Nueva York... y eso lo hemos visto tanto por la información que nos llega, como por las promociones de las discotecas. Que Ivy Queen, “La Caballota”, vino después de Lisa... ¡Claro! Pero eso no desmerece a ninguna de las dos. La gente que hace los homenajes no se ponen a buscar la historia real o nos venden medias verdades.

Ivy es tremenda y ha pegado muchas canciones en un mundo en el que igual que Lisa M se ha tenido que enfrentar a muchos intereses y no necesariamente por ser mujeres, sino para que no le tumben “la pajita”. Ellas tienen su sitial y bien ganado. Que han surgido muchas chicas en los pasados años, sí, mayormente en República Dominicana y Colombia. Es una pena que dos boricuas se tengan que arrancar los pelos por quién vino primero mientras en Colombia, Karol G y Shakira cantan juntas. Pero los boricuas -querrámoslo o no- a veces somos jueyes. Después de esta pelea, una canción con Ivy y Lisa sería un palo. Podría llamarse “La primera fui yo”. Hello, gracias.

Lenín VIP

Llegó Rafael Lenín López a Telemundo y desde ya lo tienen como un súper VIP y no es para menos, pues fue quien le dio la batalla en ratings mientras dirigía Noticentro en Wapa. Así que José Cancela, presidente de Telemundo, se la jugó fría; lo llevó al Canal 2 y entendemos que le está dando resultado positivo.

Ahora Wapa vendrá a contrarrestar la programación de los canales a las 6:00 p.m. y volverá con Guerreros. La realidad es que por lo que vimos, quizás serán ex “guerreros” quienes animen. Pero me parece que el público no está listo para eso y quizás ellos cobren menos, pero si es más de lo mismo… Ya veremos.